أخبار يوفنتوس اليوم | ظهور القميص الجديد ووعد ديبالا

ما هو جديد البيانكونيري؟

الإعلان عن قميص الفريق للموسم المقبل وتصريحات باولو ديبالا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 30 يوليو 2020.

ظهور القميص الجديد

أعلن يوفنتوس رسمياً عن القميص الذي سيرتديه الفريق في منافسات الموسم المقبل، والذي ميزه استخدام اللون الذهبي مع الألوان السوداء والبيضاء التقليدية.

وظهر القميص بالحملة الإعلانية يرتديه النجمان كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا، وتم طرحه رسمياً في متاجر الفريق.

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ديبالا يعد بالدوري العاشر

وعد باولو ديبالا مع "جارديان" الجمهور بتحقيق اللقب العاشر للسكودتيو الموسم المقبل، مع عدم نسيان دوري أبطال أوروبا كذلك.

وقال الأرجنتيني: "أحب الفوز والجميع هنا كذلك، نشعر بالفخر بسبب اللقب التاسع على التوالي والعمل من أجل العاشر بدأ بالفعل".

وأضاف: "الآن نفكر في دوري الأبطال، سيكون غريباً اللعب دون جمهور وبذلك الفاصل بين لقاءي ليون، ولكن نريد الانتصار".

ديل بييرو يخسر الرهان

خسر أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، الرهان الذي ضربه مع فرانشيسكو كابوتو، لاعب ساسوولو، بخصوص عدد الأهداف التي يسجلها في الموسم.

وبلغ كابوتو الهدف رقم 20 و21 أمام جنوى البارحة، والذي وعده ديل بييرو حال تحقيقه بأن يدعوه للعشاء بعده، مما دعا هداف ساسوولو لمطالبة "أليكس" بتنفيذ وعده.

ديبالا يساهم في عمل الخير

كشف باولو ديبالا عن مساهمته في مشروع "Goal foundation" الخيري الذي نشأ على يد لاعب مانشستر يونايتد خوان ماتا.

ماتا توجه بالشكر للأرجنتيني على مساهمته الهائلة في المشروع هو وعائلته وفريق عمله بالكامل كما كشف اللاعب.

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