أخبار يوفنتوس اليوم | السر وراء صفقة أرتور وميسي يجاور رونالدو

توقعات برؤية الثنائي معاً في يوفنتوس

توقعات محتملة برؤية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معاً، وكذلك رغبة مستمرة من ماوريتسيو ساري لتدعيم هجوم فريقه لتعويض رحيل هيجواين.

العديد من الأنباء والمستجدات المثيرة، ضمن أهم ما جاء في أخبار يوفنتوس صباح اليوم السبت 4 يوليو..

ميسي يجاور رونالدو

المزيد من الفرق

النجم البرازيلي ريفالدو، خرج ليكشف عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدراسة الفرص المتاحة أمامه في حالة الاستقرار على مغادرة برشلونة.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت هذا الأسبوع، عدم رغبة ميسي في تجديد عقده مع النادي، من أجل الرحيل بشكل نهائي بعد الموسم القادم.

ريفالدو قال في تصريحات صحفية:"مع هذه الشائعات المنتشرة، أتوقع تحمس العديد من الوكلاء لرؤية ميسي ورونالدو معاً، ستكون قنبلة الموسم بكل تأكيد".

وأضاف:"ستكون لحظات تاريخية بمشاهدة الثنائي بفريق واحد، وكذلك يوفنتوس سيحصل على مبالغ ضخمة بسبب الجوانب التسويقية".

ميليك يحسم مصيره

أركاديوش ميليك، برز مؤخراً كأحد أهم أهداف يوفنتوس، حيث يرغب ساري في ضمه لتعويض الرحيل المتوقع لجونزالو هيجواين.

موقع "كالتشيو ميركاتو"، كشف عن محاولة توتنهام لخطف الصفقة وضم مهاجم نابولي، لكن اللاعب البولندي جعل الأمور صريحة بتفضيله الانضمام ليوفنتوس.

بديل آخر لهيجواين

صحيفة "توتو سبورت" أكدت رغبة المدرب ماوريتسيو ساري، في التعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو من روما في الصيف.

الخطوة تأتي نظراً للرحيل المتوقع للأرجنتيني جونزالو هيجواين، والبحث المستمر ليوفنتوس عن مهاجم جديد في هذا المركز.

دجيكو عمره 34 سنة، ولكنه يتمتع بموسم جيد من الناحية التهديفية، حيث نجح في هز الشباك 17 مرة وصنع 9 أهداف في 35 مباراة مع روما.

السر وراء صفقة أرتور

انتقال أرتور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش، أثار حالة من الجدل في الأوساط الإسبانية والإيطالية الفترة الأخيرة.

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن داني ألفيش لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق، هو من أقنع أرتور بالانتقال إلى الفريق الإيطالي.

وأوضحت أن البرازيلي كان أحد الأسباب كذلك في انتقال أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا لصفوف السيدة العجوز.

رفض توتنهام

يحاول يوفنتتوس التخلص من لاعب وسطه الويلزي آرون رامسي، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام يوفنتوس بعرض اللاعب في صفقة تبادلية مع توتنهام، وذلك للتعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، وهو ما رفضه النادي الإنجليزي.

مفاوضات ألابا

موقع "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي، كشف عن محاولات يوفي من أجل الحصول على خدمات الظهير النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.

المنافسة تبدو شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب، لكن يوفنتوس يتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة لحسم الصفقة وضم صاحب الـ28 سنة.