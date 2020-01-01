أخبار يوفنتوس اليوم | التحقيق مع رونالدو وخطة مباراة برشلونة

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 26 من أكتوبر 2020.

التحقيق مع كريستيانو رونالدو وتصريحات مودريتش عن البرتغالي بالإضافة لطريقة اللعب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 26 من أكتوبر 2020.

كورونا السبب .. رونالدو قيد التحقيق بسبب خرق القانون

واصل وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا اتهاماته بحق كريستيانو رونالدو ، نجم يوفنتوس، بسبب خرق بروتوكول فيروس كورونا عقب إصابته، وكشف عن وجود تحقيق مع اللاعب.

وقال سبادافورا مع "راي": "في طريقه للخارج، رونالدو لم يحترم القانون وهناك الآن تحقيق جار لإثبات الأمر".

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العينة لا تزال إيجابية .. كورونا يبعد رونالدو عن مواجهة برشلونة

ظهرت بالأمس نتائج الفحص المسحة الطبية التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس المريض بفيروس كورونا في الوقت الحالي.

مارادونا: أتمنى تكرار هدفي باليد، ولا يوجد لاعب وصل لنصف رونالدو وميسي

جاء هذا بحسب ما ذكر فرانشيسكو فونتانا العامل بصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والذي أكد أن النتيجة ظهرت إيجابية للمرة الثالثة.

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مودريتش: لن أكرر تجربة بيل والكرة الذهبية لم تفسد صداقتي مع رونالدو

أكد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أن علاقته بكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس لم تتأثر بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية قال فيها مودريتش: "نعم، كنا لا نزال على اتصال وعندما فزت بها كتب لي، وحتى يومنا هذا لا نزال على اتصال".

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بيرلو يغير طريقة اللعب أمام برشلونة

أكد أليساندرو ديل بييرو لاعب يوفنتوس السابق أن صديقه أندريا بيرلو سيكون عليه تغيير طريقة اللعب قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وقال ديل بييرو: "بيرلو عليه البحث عن الحلول وأن يغير بعض الأمور في مواجهة كل خصم، أرى أن الفريق أمام فرصة اللعب بلاعبين فقط في وسط الملعب والاعتماد على طريقة 4-2-4".



