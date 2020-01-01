أخبار يوفنتوس اليوم | التجديد لبوفون وكيليني ولاعب جديد يجاور رونالدو

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟

تجديد عقد بوفون وكيليني وهدف جديد في خط الهجوم لمجاورة رونالدو في أهم أخبار يوفنتوس صباح 18 أبريل 2020.

تجديد عقد بوفون وكيليني

اقترب الثنائي المخضرم جانلويجي بوفون وجورجيو كيليني من تجديد تعاقدهما مع يوفنتوس.

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حسب سكاي سبورت، فإن الثنائي يستعدان الآن لتجديد التعاقد مع السيدة العجوز حتى صيف عام 2021.

هدف جديد في خط الهجوم

أكدت صحيفة توتو سبورت أكد يوفنتوس وجه أنظاره نحو البولندي ميليك مهاجم نابولي للتواجد مع الفريق الموسم المقبل.

ولا يمانع نابولي بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده صيف عام 2021 مع توتر العلاقات بين الطرفين.

الصحيفة أشارت لأن يوفنتوس قد يجد في ميليك البديل الافضل للثنائي ماورو إيكاردي وجابريل خيسوس مع فارق السعر بينهم.

انهيار اقتصادي في البورصة

أوضحت تقارير اقتصادية أن يوفنتوس هو من أكثر الأندية الإيطالية تضرراً اقتصادياً من الأزمة الحالية وتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وذكرت "كوريري" أن أسهم يوفنتوس انخفضت بقيمة 43.3%، كأكثر الأندية خسائر، بينما كان لاتسيو هو الأقل تضرراً حتى الآن من الكبار.

صفقة تبادلية مقترحة مع مانشستر سيتي

أفادت تقارير إعلامية عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي ينتقل بمقتضاها دوجلاس كوستا إلى إنجلترا، وجابريل جيسوس إلى إيطاليا.

وارتبط يوفنتوس بالدولي البرازيلي في الأسابيع الماضية، وذكرت الصحف الإنجليزية في المقابل أن بيب جوارديولا عازم على العمل مع كوستا مجدداً بعد سنوات بايرن ميونخ.

ارتفاع قيمة بيتانكور

بحسب تقرير يخص "توتوسبورت"، رودريجو بيتانكور، متوسط ميدان الفريق هو من أكثر اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم في السنوات الماضية منذ انضمامه من بوكا جونيورز.

وذكرت الصحيفة أن النادي الأرجنتيني يملك بنداً بحصوله على نسبة من بيع الأوروجوياني تقل تدريجياً كل عام، لتصل إلى صفر بحلول 2026، مما سيزيد من أرباع السيدة العجوز.

"لاوتارو شريك كريستيانو رونالدو المثالي"

أكد جويرمو باروس سكيلوتو، المدير الفني لنادي لوس أنجلوس جالاكسي، أنّ لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، قد يكون الأنسب للعب بجوار كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

سكيلوتو تمنى التعاقد مع هيجواين للفريق الأمريكي.