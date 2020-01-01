أخبار يوفنتوس اليوم | استبعاد رونالدو وأبطال إيطاليا

ما هو جديد السيدة العجوز؟

التحضيرات لمباراة ليتشي في الدوري والصفقة التبادلية مع برشلونة ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 26 يونيو 2020.

استبعاد رونالدو أمام ليتشي

أكدت "لاجازيتا" أن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي مساء الجمعة لن تشهد تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الصحيفة أوضحت أن رونالدو سيتم إراحته وإشراك دوجلاس كوستا، وذلك ليكون جاهزاً لمباراة جنوى منتصف الأسبوع.

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اللاعب شوهد الخميس مع صديقته جورجينا رودريجيز على ياخت خاص بأحد الشواطيء الإيطالية، مما فتح الحديث عن غيابه عن المباراة.

السيدات أبطال إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي رسمياً الخميس إلغاء مسابقة الدوري الخاصة بالسيدات وحصول يوفنتوس على اللقب الثالث في تاريخه.

القرار لم يعجب الأندية المنافسة، وخصوصاً ميلان وفيورنتينا المطاردان، إذ أن الفارق تسع نقاط بين يوفي وأقرب ملاحقيه وهناك مواجهات مباشرة بعد مع الثنائي.

الصفقة التبادلية تشغل الجميع

شغلت صفقة تبادل أرتور ميلو وميراليم بيانيتش بين يوفنتوس وبرشلونة الصحف في إيطاليا وإسبانيا بعد الأنباء عن إتمامها وإعلانها في الأيام المقبلة رسمياً.

الصحف الكتالونية وصفتها بالتبادل السوبر، بينما حلل البعض الآخر المكاسب المادية للثنائي على صعيد قواعد اللعب النظيف من وراء الصفقة.

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