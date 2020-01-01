أخبار يوفنتوس اليوم | ابتعاد لويس سواريز ومدة غياب ساندرو

ما هو جديد البيانكونيري؟

ابتعاد لويس سواريز وإصابة أليكس ساندرو يتصدران ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 19 سبتمبر 2020.

سواريز لن يذهب إلى إنتر ميامي

سواريز يرفض إنتر ميامي

مدة غياب أليكس ساندرو

تأكد غياب أليكس ساندرو الظهير الأيمن ليوفنتوس عن الملاعب لمدة لن تقل عن 15 يومًا بسبب الإصابة.

وكان ساندرو قد تعرض للإصابة في الساق اليمنى خلال تدريبات يوفنتوس استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

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بيرلو يعلق على انتقال سواريز المحتمل

أكد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس صعوبة تواجد سواريز مع البيانكونيري وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سامبدوريا

وقال بيرلو: "الإجراءات تأخذ وقتًا طويلًا وبالتالي لن نستطيع ضمه".

وعن الاستعداد للمباراة، أضاف بيرلو: "لدينا عدد من اللاعبين جاهز للقاء أمام فريق صعب ومدرب خبير مثل كلاوديو رانييري. علينا أن نجد المساحات لمهاجمتهم حتى لو كانت قليلة".

خاص | يوفنتوس يقترب من إعادة مويس كين

علم جول أنّ يوفنتوس في مفاوضات متقدمة مع إيفرتون للحصول على خدمات مويس كين على سبيل الإعارة.

وبحسب مصادرنا، فإنّ إيفرتون يقبل بإعارة اللاعب مع إلزامية الشراء في صيف 2021 بينما يوفنتوس لا يرغب في وجود بند يجبره على الشراء.

التخطيط لإعادة مويس لا يعني توقف مفاوضات ضم إدين دجيكو من روما، إذ يرغب المدرب أندريا بيرلو في التعاقد مع الثنائي.

يوفنتوس يجهز عرضاً لضم كييزا

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيقدم ظهيره الأيسر لوكا بيليجريني بالإضافة لمبلغ مالي من أجل ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

اللاعب أكد رئيس ناديه روكو كوميسو إمكانية بيعه في حال وصول عرض مناسب مع نفس الجريدة، مما فتح الباب للشائعات عن رحيله.

وقالت الجريدة إن يوفنتوس يعرض بطاقة بيليجريني و20 مليون يورو، ولكن فيورنتينا يريد 40 مليوناً والظهير الأيسر.

خطوة وحيدة تفصل دجيكو عن تورينو

خضع أركاديوش ميليك للجزء الأول من الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً لصفوف روما هذا الصباح في تريجوريا بالعاصمة الإيطالية.

انضمام البولندي رسمياً وتخطيه الكشف الطبي بعد الاطمئنان على سلامة ركبته سيكون العقبة الأخيرة في طريق يوفنتوس نحو التعاقد مع إدين دجيكو من روما.

باريس يعرض صفقة تبادلية

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن بي إس جي عرض على يوفنتوس يوليان دراكسلر من أجل الحصول على ماتيا دي تشيليو.

الأخير كان على أعتاب روما ولكن رفض ريك كارسدورب الرحيل إلى جنوى أوقف الصفقة، ليعود هدفاً للنادي الباريسي بعد إصابة خوان بيرنات على مستوى الركبة.

اتضاح معالم لقاء سامبدوريا

ذكرت "ميدياست" أن أندريا بيرلو في الأغلب سيلعب بطريقة 3-5-2 مساء الأحد في ظهوره الرسمي الأول أمام سامبدوريا في الجولة الأولى من الدوري.

ويتوقع أن يلعب دانيلو في الثلاثي الدفاعي، بينما سيشترك أرتور ميلو في الوسط، وديان كولوشيفسكي سيجاور كريستيانو رونالدو في الخط الأمامي.

أورسوليني يغلق باب يوفنتوس

أكد ريكاردو أورسوليني، نجم بولونيا، أنه مستمر مع ناديه الحالي، وذلك في تصريحات مع "لاجازيتا" بعد أن ربطته التقارير بيوفنتوس.

وقال الإيطالي الشاب إنه مستمر ولن يتأثر بالشائعات بخصوص السيدة العجوز، والتي أكد أنها لن تؤثر على تركيزه واستعداداته للموسم المقبل.