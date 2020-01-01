أخبار يوفنتوس اليوم | إغراء جديد لضم بوجبا والقائد في ورطة

ما هو جديد البيانكونيري؟

محاولات مستمرة لضم بوجبا وتداعيات صراع كيليني مع بالوتيلي وفيليبي ميلو، ضمن أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 10 مايو 2020.

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مفاوضات مستمرة مع برشلونة

محادثات مستمرة بين برشلونة ويوفنتوس بشأن أكثر من صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

مصادر جول أكدت رغبة برشلونة في التعاقد مع بيانيتش وموافقة اللاعب مع طلب يوفنتوس للحصول على أرتور في المقابل والذي يرفض الخروج من برشلونة.

المحادثات شهدت أيضًا صفقة محتملة بانتقال ماتيا دي تشيليو لبرشلونة.

رحيل منتظر لرابيو

رغم انضمامه الصيف الماضي، إلا أن الفرنسي أدريان رابيو قد يرحل عن صفوف يوفنتوس الصيف القادم.

حسب "كوريري تورينو" فإن اللاعب الفرنسي غير مرتاح في يوفنتوس بسبب عدم المشاركة بشكل مستمر مع اهتمام من مانشستر يونايتد وإيفرتون بالحصول على خدماته.

يوفنتوس يتابع مونييه

مع الرحيل المرتقب لماتيا دي تشيليو، فإن يوفنتوس بدأ البحث عن ظهير أيمن آخر وسط ترشيحات عديدة على رأسها توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان.

حسب "لو باريسيان" فإن يوفنتوس انضم لركب الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مونييه الذي يسعى هو الآخر للخروج من النادي الفرنسي بنهاية الموسم.