أخبار يوفنتوس اليوم | أسباب الخسارة من إنتر ورسالة رونالدو

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس اليوم الإثنين الموافق الـ 25 من يناير 2021.

رسالة رونالدو للجماهير والصفقة التبادلية مع مارسيليا بالإضافة للرغبة في ضم ثنائي بايرن ميونخ ضمن أهم أخبار يوفنتوس اليوم الإثنين الموافق الـ 25 من يناير 2021.

الشكوى من جدول المباريات وسبب الخسارة من إنتر!

أعرب فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس عن انزعاجه من جدول مباريات الفريق في الموسم الجاري.

وقال باراتيتشي: "نحن نلعب كل ثلاثة أيام، ودائمًا ما كنا ننجح في ذلك، لكن ضد إنتر لم نكن في أفضل حالاتنا".

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رسالة رونالدو لجماهير يوفنتوس

وجه كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس رسالة لجماهير النادي عقب الفوز على بولونيا في الدوري مساء الأمس.

جاء هذا عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وكتب: "فوز هام للغاية، نحن على الطريق الصحيح، فلنستمر هكذا".

صفقة تبادلية بين يوفنتوس مارسيليا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد اقترب من ضم اللاعب مارلي أكي من صفوف مارسيليا الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير، والذي أكد أن الصفقة ستكون تبادلية برحيل فرانكو تونجيا لصفوف الفريق الفرنسي.

مسرح الأحلام ودي يونج القائد .. عناوين الصحف 25 يناير 2021

يوفنتوس يريد ثنائي بايرن ميونخ!

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات الثنائي يوشوا زيركزي وكورينتين توليسو من صفوف بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن العملية قد تتم في الصيف لصعوبة إقناع بايرن ميونخ بالصفقة في الوقت الحالي.