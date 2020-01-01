أخبار يوفنتوس اليوم | أزمة رونالدو وإشادات كولوشيفسكي

ما هو جديد البيانكونيري؟

موقف كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا، وتصريحات ديان كولوشيفسكي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 22 أكتوبر 2020.

استمرار إيجابية رونالدو بكورونا

المزيد من هنا.

كولوشيفسكي يشيد بدور بيرلو

أشاد ديان كولوشيفسكي، لاعب يوفنتوس، بالدور الذي يلعبه مدربه أندريا بيرلو في تطوره، وذلك في تصريحات مع "سكاي".

وذكر السويدي أن في يوفنتوس من يستحق اللعب يشارك ولا يتم النظر لسن اللاعب، مشيداً بدور بيرلو في إعطاء الثقة وأنه يشرك من يثبت نفسه بالتدريبات.

وكيل ماندراجورا يعد بالتألق

أوضح وكيل رولاندو ماندراجورا، المنتقل حديثاً من أودينيزي، في تصريحات مع "توتو يوفي" أن اللاعب يتعافى بشكل طيب من إصابته بالركبة.

وقال وكيل ماندراجورا إنه يتبع نظاماً طبياً وينتظر أن يلتحق بالمجموعة في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن النظام الخططي لأندريا بيرلو سيخدمه كثيراً.

المزيد من الفرق

موراتا ضمن المرشحين للاعب الجولة أوروبياً

تم ترشيح ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، لجائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال عن الأسبوع الأول بعد تألقه الثلاثاء.

وسجل الإسباني هدفي انتصار البيانكونيري على دينامو كييف الأوكراني، ليجاور تيتي من شاختار، كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، وأنخيلينيو من لايبزيج.