أخبار يوفنتوس اليوم | ضغط من أجل ميليك واقتراب الصفقة مع برشلونة

ما هو جديد السيدة العجوز؟

تطورات صفقة تبادل ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو مع برشلونة، واستمرار الضغط لضم أركاديوش ميليك من نابولي ضمن أبرز أخبار يوفنتوس 25 يونيو 2020.

كوستا يسخر من المنافسين

نشر نجم الفريق دوجلاس كوستا منشوراً عبر "إنستجرام" سخر فيه من منافسي الفريق على قمة الترتيب لاتسيو وإنتر بعد التعثر مساء الأربعاء.

إنتر تعادل مع ساسوولو ولاتسيو خسر من أتالانتا، ليضع الجناح البرازيلي صورة وهو يبحث عن الفريقين في قمة السيري آ.

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اقتراح جديد من يوفنتوس بخصوص صفقة برشلونة التبادلية

ذكرت "توتوسبورت" أن الصفقة بين يوفنتوس وبرشلونة لتبادل الثنائي ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو قريبة من الانتهاء في الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس اقترح إدراج ماتيا دي تشيليو، ظهيره الأيسر، والذي يحظى بمتابعة النادي الكتالوني من أجل الوصول للسعر المنشود.

ويقدر برشلونة متوسط ميدانه البرازيلي في حدود 70 مليون يورو، وبيانيتش بحدود 60 مليوناً، وهنا يأتي دور دي تشيليو لمعادلة الكفة.

مواصلة الضغط من أجل ميليك

صحيفة "كورييري دي ميتزو جيورنو" المقربة من نابولي أكدت أن يوفنتوس مصر على التعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك هذا الصيف من البارتينوبي.

وأضاف التقرير أن الفريق الجنوبي لن يتنازل أبداً عن طلبه لخمسين مليون يورو كثمن لمهاجمه، رغم أن عقده ينتهي في 2021.

يوفنتوس يستعيد لاعبه من أودينيزي

أكدت "كورييري" أن يوفنتوس اتفق مع أودينيزي على استعادة لاعبه رولاندو ماندراجورا بعد نهاية الموسم بحسب الاتفاق بين الناديين.

اللاعب تعرض لإصابة بالغة على مستوى الركبة في اللقاء الماضي أمام تورينو، ولكن ذلك لن يمنع يوفنتوس من ضمه مقابل 26 مليون يورو.

وارتبط اللاعب بالدخول في صفقة تبادلية مع بريان كريستانتي، متوسط ميدان روما، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فرنسي شاب في الطريق

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس في طريقه لضم الفرنسي الشاب فيليكس نوزوانجو، لاعب أميان، في الميركاتو الصيفي.

اللاعب الشاب من مواليد 2003 ويلعب كقلب دفاع، ولعب مع الفئات العمرية المختلفة لشباب المنتخب الفرنسي.