المتحدث باسم لاتسيو: لاعبونا محبوسون ورونالدو يتدرب في ملاعب مفتوحة

أرتورو دياكونالي ينتقد غياب العدالة بين اللاعبين في فترة الحجر الصحي

انتقد المتحدث الرسمي باسم نادي لاتسيو أرتورو دياكونالي عدم المساواة بين أندية الدوري الإيطالي بخصوص التعامل في فترة الحجر الصحي.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي، وخلال هذه الفترة طالبت السلطات الأندية بالالتزام بالحجر الصحي التي تفرضه البلاد.

وخلال فترة الحجر الصحي تلك أصبحت التجمعات ممنوعة، ومنها تدريبات الأندية الرياضية، ولذلك التزم اللاعبون بالتمارين المنزلية للحفاظ على لياقتهم.

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وبخصوص ذلك، انتقد المتحدث الرسمي باسم نادي لاتسيو أرتورو دياكونالي فوارق الإمكانيات بين الأندية واللاعبين والتي انعكست على تدريبات اللاعبين في هذه الفترة.

وأضاف: "الظروف في إيطاليا غير مكتافئة، وكذلك خارجها، حيث أن لاعبي الأندية الكبرى يتمتعون ببعض المزايا التي لا يستطيع اللاعبين في باقي الأندية الحصول عليها.

وتابع: "في الوقت الذي يلتزم فيه لاعبو الأندية الإيطالية بالتدريبات من المنزل والتي لا توفر كل ما يحتاجه لاعب كرة القدم للحفاظ على لياقته، يستطيع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو التدرب في ملاعب مفتوحة"

وكان رونالدو قد سافر إلى مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية قبل أن يتم تعليق النشاط الرياضي في إيطاليا، وظل هناك بعد الحالة الخطيرة التي عاشها الطليان بسبب الوباء الجديد.

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يذكر أن الحكومة الإيطالية قد فترة الحجر الصحي حتى الثالث من مايو المقبل، الأمر الذي انعكس بالضرورة على أنشطة كرة القدم التي ستتوقف إلى هذا التوقيت على أقل تقدير.