أخبار ميلان | حسم مصير رانجنيك ومزاحمة على تونالي

ما هو جديد الروسونيري؟

احتل الحديث عن مدرب ميلان المقبل ومصير نجم خط الوسط جياكومو بونافونتورا العناوين الأبرز في أخبار ميلان صباح 9 أبريل 2020.

رانجنيك وبيولي معاً

أوضحت "توتوسبورت" أن رالف رانجنيك لايزال مرشحاً للانضمام لميلان، ولكن فقط في منصب إداري، ولن يكون المدرب القادم للفريق.

وذكرت الصحيفة أن تولي رانجنيك منصب المدير الرياضي سيفتح الباب لاستمرار ستيفانو بيولي مدرباً الموسم المقبل حال ختام الموسم بشكل جيد.

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مناقشة مصير رومانيولي

"لاجازيتا" ناقشت مصير قائد الروسونيري أليسيو رومانيولي، وتحدثت عن معضلة تجديد عقده بسبب راتبه الذي يبلغ 3.5 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب في 2022، ويخشى ميلان رحيله الصيف القادم إذا لم يجدد العقد، كما أنه لن يتمكن من رفعه بسبب سقف الرواتب الموضوع من قبل الإدارة، وذلك بحسب الصحيفة.

صراع على بونافونتورا

كشفت "توتوسبورت" أن تورينو تقدم بعرض لضم جياكومو بونافونتورا الصيف المقبل في ظل عدم تمديد تعاقده مع ميلان ورحيله المجاني المتوقع.

"كالتشيو ميركاتو" من جانبه ذكر أن روما هو الآخر تقدم بعرض لنجم خط الوسط براتب مليوني يورو، ولمدة ثلاثة مواسم لإقناعه باختياره.

ميلان يزاحم على تونالي

"كالتشيو ميركاتو" أكدت أن ميلان هو الآخر انضم لقائمة الأندية الإيطالية والأوروبية التي أبدت اهتماماً بالتعاقد مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا.

وبحسب التقرير، فميلان على تواصل مع وكيل اللاعب الشاب، وقد يتقدم بعرض لضمه الصيف القادم.

خسائر بسبب الصفقة البلجيكية

ذكرت مصادر أن ميلان لن يفعل بند شراء أليكسيس سيلزميكرز، والذي ضمه على سبيل الإعارة من أندرلخت يناير الماضي.

وأفاد "كالتشيو ميركاتو" أن اللاعب الذي خاض فقط 32 دقيقة يملك بنداً للشراء النهائي، ولكن ميلان سيكتفي بالإعارة التي دفع فيها 3.5 مليون يورو.