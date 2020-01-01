أخبار ميلان اليوم | هدايا إبراهيموفيتش وإصابة لياو

ما هو جديد الروسونيري؟

هدايا زلاتان إبراهيموفيتش لبقية لاعبي الفريق، وإصابة رافائيل لياو ضمن أخبار ميلان اليوم، 20 نوفمبر 2020.

زلاتان يهدي بلاي ستيشن للاعبي الفريق!

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إبراهيموفيتش مدرباً أمام نابولي

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إصابة لياو وغيابه أمام نابولي

كشفت "سكاي" أن ميلان سيفقد مهاجمه رافائيل لياو بعد إصابته على مستوى عضلات الساق اليمنى مع منتخب البرتغال تحت 21 عاماً.

وسيخضع اللاعب لفحص بدني بعد عشرة أيام من الآن لتبين مدى تطور تعافيه، ويتوقع غيابه لعشرين يوماً، مما يعني عدم المشاركة أمام نابولي الأحد المقبل بالدوري.

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ميلان بالأساسيين أمام نابولي

آخر التقارير من "لاجازيتا" تتحدث عن اعتماد ستيفانو بيولي على تشكيلته الأساسية المعتادة في القمة أمام نابولي لحساب الدوري.

التغيير الوحيد سيكون بسبب غياب لياو، وعليه سيدخل أنتي ريبيتش أساسياً يسار الهجوم.

جازيديس: الطريق الذي يسلكه ميلان صعب المنال

أوضح إيفان جازيديس، مدير ميلان، أن الطريق الذي اختار النادي أن يسلكه من أجل العودة للقمة واضح المعالم ولكن صعب، وذلك في حوار مع "ESPN".

جازيديس أشار إلى تخفيض الرواتب مع رفع المستوى، العملية التي اعتبر تحقيقها من الأصعب، وقال إن ميلان والدوري الإيطالي ككل يملكان المقومات من أجل النمو أكثر من أي أحد آخر.