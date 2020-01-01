أخبار ميلان اليوم | نجم عربي يقترب ومنافسة مع ليفربول

ما هو جديد الروسونيري هذا الصباح؟

تدعيم خط الوسط ولاعب عربي على الرادار في أخبار ميلان ليوم 19 أبريل 2020.

نجم عربي على رادار ميلان

حسب موقع "ميلان نيوز" فإن الروسونيري يرغب في تدعيم الجبهة اليمنى مع عدم الاقتناع الكامل بالثنائي كونتي وكالابريا.

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الموقع أكد أن نصير مزراوي الظهير الأيمن لأياكس هو هدف لميلان خلال الصيف المقبل والذي يقدره النادي الإيطالي بـ12-13 مليون يورو.

تدعيم الوسط

تدعيم خط الوسط هو الهدف الأول لنادي إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفي، حسب توتو سبورت.

الصحيفة أكدت أن دومينيك سوبوسلاي لاعب سالسبورج هو الهدف الأول لميلان في الوسط مع وجود منافسة قوية من ليفربول وآرسنال وبوروسيا دورتموند ولايبزيج.

جيامباولو مطلوب في تركيا

أفادت "لا ستامبا" أن مدرب ميلان السابق ماركو جيامباولو قد تلقى عرضاً من صفوف فنربخشه التركي لتولي قيادته الفترة القادمة بعد معاناته هذا الموسم.

وفي حال تعيين المدرب الإيطالي في النادي التركي، فسيكون ميلان مستفيداً من قرابة أربعة ملايين يورو ستكون هي راتب جيامباولو عن العام القادم بحسب العقد بين الطرفين.

ميلان يوافق على ترك سان سيرو

الإعلام الإيطالي عاد للحديث عن مستقبل ملعب "جيوسيبي مياتسا" القريب والبعيد، فأشارت التقارير إلى موافقة ميلان وإنتر على استكمال الموسم بعيداً عنه نظراً لتفشي كورونا بالمدينة الشمالية.

وعلى الصعيد البعيد، أوضحت التقارير أن قطبي المدينة سيستكملان الحديث بخصوص ترك الملعب نهائياً وبناء آخر جديد في الأسبوع المقبل بعد توقف الحديث بسبب أزمة كورونا.

إبراهيموفيتش يحدد شروطه للبقاء

بحسب "كوريري" فزلاتان إبراهيموفيتش حدد شرطاً وحيداً للاستمرار مع ميلان الموسم المقبل، وهو بناء الإدارة فريقاً قوياً قادراً على المنافسة وبلوغ دوري الأبطال.