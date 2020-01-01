أخبار ميلان اليوم | نتائج فحص كورونا ومحاولات ضم مهاجم ريال مدريد

ما هو جديد الروسونيري؟

التقرير الرسمي بشأن إصابات كورونا، ومحاولات التعاقد مع مهاجم ريال مدريد، ضمن أهم أخبار ميلان اليوم، 9 مايو 2020.

موقف المصابين بكورونا في ميلان

أصدر نادي ميلان الإيطالي بيانًا رسميًا لنفي وجود حالات إصابة لفيروس كورونا داخل النادي بعد توقيع الكشف الطبي على اللاعبين.

وكان باولو سكاروني، رئيس النادي، كشف بالأمس، الجمعة، أنّ هناك إصابات بين اللاعبين وحاليًا في مرحلة التعافي.

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مفاوضات لجلب مهاجم ريال مدريد

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" رغبة ميلان في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد مستغلين أزماته المتكررة داخل النادي.

الصفقة سوف تتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.

تقارير .. رانجنيك قد يهدد مستقبل مالديني في ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ رالف رانجنيك يرغب في الانفراد بملف الانتقالات دون أي تدخل من جانب باولو مالديني.

وأكدت المصادر أنّ المدرب الألماني اشترط الحصول على حرية كاملة في التعامل مع سوق الانتقالات للانضمام إلى الروسونيري.

مالديني: أفتقد كرة القدم

نشر دانيال مالديني، لاعب ميلان، صورة عبر حسابه بموقع انستجرام يداعب الكرة معلقًا "أفتقدك".

وكان مالديني كان تعرض مع والده باولو للإصابة بفيروس كورونا وقضى فترته في الحجر الصحي.