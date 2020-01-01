أخبار ميلان اليوم | ميهايلوفيتش يغري إبراهيموفيتش وصراع مع يوفنتوس

ما هو جديد الروسونيري؟

مصير زلاتان إبراهيموفيتش وصراع مع يوفنتوس على قائد أودينيزي ضمن أخبار ميلان اليوم، 14 أغسطس 2020.

ميهايلوفيتش يغري إبراهيموفيتش

اجتمع الثنائي سينيسا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، ونجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش في حفل عشاء مساء الخميس بأحدى المدن الساحلية الإيطالية.

وانتشرت صور من الحفل وقالت وسائل إعلام إيطالية أن الصربي حاول إقناع اللاعب السويدي بالانضمام لناديه، ولكن الأخير يفضل التجديد مع ميلان.

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إبراهيموفيتش يقترب من حسم التجديد

"ميلان نيوز" أوضح أن الاتفاق بين ميلان وإبراهيموفيتش بخصوص تمديد عقده للموسم المقبل يقترب من الإتمام في الأيام المقبلة.

اللاعب حسب التقرير المنقول من "لاجازيتا" يتفاوض الآن حول المكافآت الإضافية، والتي قد ترفع راتبه إلى خمسة ملايين يورو موسمياً.

اتفاق مع تورينو بخصوص رودريجيز

حسم ميلان وتورينو الاتفاق نهائياً بخصوص انتقال الظهير الأيسر ريكاردو رودريجيز إلى صفوف الطرف الثاني خلال الميركاتو الصيف.

وبحسب عدة مصادر أهمها "سكاي"، اللاعب السويسري سينتقل مقابل مبلغ يقارب أربعة ملايين يورو نهائياً بعد خروجه من الحسابات.

كونتي يقترب من البقاء

"لاجازيتا" أوضحت أن إدارة ميلان تفضل استمرار أندريا كونتي الموسم المقبل، مما يفتح الباب لمغادرة دافيدي كالابريا.

وكيل كالابريا صرح مع "كالتشيو ميركاتو" بأن اللاعب لا يملك مكاناً مستقبلياً مفضلاً عن الآخر، وأنه سيجلس مع ميلان ويقيم الوضع بالأيام القادمة.

صراع مع يوفنتوس على دي بول

"ميلان لايف" ذكر بأن ميلان آخر المنضمين لسباق التعاقد مع رودريجو دي بول، قائد أودينيزي، وذلك بعد ربطه بيوفنتوس مؤخراً.

الأرجنتيني الدولي محط اهتمام من آرسنال كذلك، ولكن العقبة في سعره المقدر في 35 مليون يورو من قبل البيانكونيري الصغير.

هاماربي: روباك لم ينضم بعد لميلان

تراجع المدير الرياضي لهاماربي السويدي عن تصريحاته السابقة بأن مهاجم ناديه الشاب إميل روباك على وشك الانضمام لميلان.

وأكد المدير الرياضي في تصريحات نقلهتها " Fotbollskanalen" بأن الصفقة لم تتم بعد، وسيكون الأمر منتهياً عندما يعلن ناديه رسمياً.