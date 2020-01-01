أخبار ميلان اليوم | مزاحمة على ميرتينس واهتمام بديباي

ما هو جديد الروسونيري؟

البحث عن مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي وتصريحات أندريي شيفشينكو ضمن أبرز أخبار ميلان صباح اليوم، 7 مايو 2020.

ميلان يحاول مع ميرتينس

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان دخل هو الآخر على الخط من أجل التعاقد مع دريس ميرتينس، مهاجم نابولي، والذي ينتهي عقده بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الروسونيري حاول التقدم بعرض لضم البلجيكي، ولكنه تراجع بسبب اقتراب جاره إنتر من حسم الصفقة.

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الأنظار تتجه نحو ديباي

"توتوسبورت" أفادت بأن بحث ميلان عن مهاجم لم يتوقف عند ميرتينس، ودخل في الحسابات أيضاً ممفيس ديباي، نجم هولندا وليون.

اللاعب ينتهي عقده في 2021، وبحسب الصحيفة في حال عدم تمديد تعاقده مع نادي الفرنسي فيمكنه الرحيل بمقابل يقل عن 20 مليون يورو.

ديباي وميرتينس ينضمان لقائمة طويلة من الأسماء التي رُشحت لدعم الديافلو، ومنهما لوكا يوفيتش من ريال مدريد وجيانلوكا سكاماكا، مهاجم أسكولي.

بدائل دوناروما

"لاجازيتا" تحدثت عن استمرار المفاوضات مع جيانلويجي دوناروما من أجل التوصل لاتفاق لتمديد تعاقده وتخفيض راتبه، وأفادت بأن النادي بدأ يحدد البدائل.

الخطة البديلة بحسب الصحيفة هو عودة بيبي رينا من أستون فيلا ليكون الحارس الأساسي، مع الاعتماد على الشاب أليساندرو بليتزاري للعب دور البديل.

شيفشينكو يسترجع ليلة اسطنبول

عاد أندريي شيفشينكو، نجم ميلان السابق ومدرب أوكرانيا الحالي، بعجلة الزمن في إطار دردشته مع كريستيان فييري عبر إنستجرام، وتوقف عند عدد من المحطات في مسيرته مع الروسونيري.

وكشف "شيفا" أنه حتى الآن لا يشاهد تصدري يرزي دوديك لركلته الترجيحية، والتي خسر بسببها الفريق اللقب، ذاكراً أن لا يوجد أبطال دون لحظات سلبية، وأنه حياته استمرت بشكل طبيعي بعدهها.

الأوكراني أشاد بزميليه السابقين كاكا وهيرنان كريسبو وكل من زاملهم بميلان بتلك الحقبة، كما أشار إلى تجربته الفاشلة مع تشيلسي ووصفها بالفترة الصعبة.