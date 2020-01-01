أخبار ميلان اليوم | مفاوضات مع ريال مدريد وأورييه يقترب

ما هو جديد الروسونيري؟

مفاوضات مع ريال مدريد لضم أحد لاعبيه واقتراب انضمام سيرج أورييه من توتنهام ضمن أخبار ميلان اليوم، 21 أغسطس 2020.

مالديني يتفاوض مع ريال مدريد بشأن رودريجيز

أكدت "ميدياست" أن باولو مالديني يقود المفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع أوسكار رودريجيز، متوسط ميدان الملكي الشاب.

اللاعب الذي كان يلعب على سبيل الإعارة مع ليجانيس الموسم الماضي لا يدخل في حسابات ناديه، وتقدر قيمته في حدود 20 مليون يورو.

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ميلان ينفتح على فرضية ديولوفيو

ذكرت "توتوسبورت" أن نداء لاعب الفريق السابق جيرارد ديولوفيو لم يمر مرور الكرام على إدارة النادي الأحمر والأسود.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب قد تتحرك نحوه الإدارة لدعم خط هجوم الفريق، ولكن فقط بحلول نهاية الميركاتو وتلبية الاحتياجات الأساسية أولاً.

أورييه يقترب من توتنهام

أوضحت "ميدياست" أن المفاوضات بين ميلان وتوتنهام في مراحل متقدمة بخصوص التعاقد مع سيرج أورييه، الظهير الأيمن الإيفواري.

الصفقة ينتظر أن تكون في حدود 15 مليون يورو في ظل فشل اللاعب في التوصل لاتفاق مع ناديه لتمديد عقده.

دعم لاتيني يسار الدفاع

"توتوسبورت" ذكرت أن الفريق يبحث عن لاعب يكون بديلاً لتيو هيرنانديز الموسم المقبل في مركز الظهير الأيسر.

ويدور الحديث حول الثنائي فينيا، لاعب بالميراس، وياجو، مدافع أوجسبورج الألماني.

ميرانتشوك يختار ميلان

تحدثت "لاجازيتا" عن الصراع بين ميلان وأتالانتا على خدمات أليكسي ميرانتشوك، موهبة لوكوموتيف موسكو.

اللاعب الذي يقدر ثمنه في حدود 15 مليون يورو يحاول أتالانتا حسم انتقاله، ولكنه يفضل الانتقال إلى ميلان.

كرونيتش يقترب من المغادرة

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان حدد سعر البوسني رادي كرونيتش في حدود ستة ملايين يورو لمن يرغب في ضمه.

اللاعب يحظى بمتابعة من فرايبورج، بالإضافة لتورينو كذلك في إيطاليا ومدربه ماركو جيامباولو الذي ضمه لميلان.

فرصة جديدة لهاليلوفيتش

أوضحت "لاجازيتا" أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، سيعطي الفرصة لألان هاليلوفيتش من أجل بداية المعسكر التحضيري مع الفريق.

الكرواتي لم يحصل على فرصة كبيرة مع الروسونيري وأمضى فترته معه في الإعارات، آخرها في صفوف هيرنيفين الهولندي.