أخبار ميلان اليوم | مفاوضات دوناروما ونتائج تحقيق إبراهيموفيتش!

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 31 من شهر يناير 2021.

مفاوضات تجديد عقد جيانلويجي دوناروما بالإضافة لنتائج تحقيق إبراهيموفيتش ولوكاكو وتصريحات ما بعد مواجهة بولونيا ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 31 من شهر يناير 2021.

مفاوضات دوناروما مستمرة، ورايولا يطلب المزيد

كشفت تقارير صحفية اليوم عن استمرار مفاوضات إدارة ميلان مع مينو رايولا وكيل جيانلويجي دوناروما بشأن العقد الجديد للنجم الشاب.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن رايولا يرفض عرض السبعة مليون يورو بالإضافة للحوافز ويطلب الحصول على عشرة مليون في الموسم الواحد.

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الكشف عن تفاصيل التحقيق في شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نتائج أولية من تحقيقات المدعي الفيدرالي حول شجار الثنائي روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش ستظهر يوم الإثنين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن التحقيق الجاري من المتوقع أن يتسبب في المزيد من العقوبات على الثنائي.

بيولي: علينا التحسن في بعض الجوانب

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان عن سعادته بما قدمه فريقه بالأمس أمام بولونيا في الدوري الإيطالي بالرغم من خطأ الهدف الذي سجله بولونيا.

وقال بيولي: "علينا أن نبذل كل ما لدينا من أجل كل نقطة في الدوري، لقد قدمنا مباراة جيدة لكننا أخطأنا في هدف بولونيا، أنا سعيد بما قدمناه".

كيسي: إبراهيموفيتش هو متخصص ركلات الجزاء في ميلان!

أكد فرانك كيسي نجم ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش هو الشخص الأول في تسديد ركلات الجزاء في صفوف الفريق.

وقال كيسي: "ركلات الجزاء أكثر أهمية بالنسبة للمهاجم وعندما يسجلها يشعر بالتحسن، إبراهيموفيتش هو المتخصص في ذلك والأمر متروك له حال أراد التسديد أو شعر بالعكس".