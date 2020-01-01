أخبار ميلان اليوم | مفاوضات مع بوجا ورانجنيك يختار مساعديه

ما هو جديد الروسونيري؟

مفاوضات ميلان مع جيريمي بوجا، لاعب ساسوولو، واختيار رالف رانجنيك لمساعديه من أجل الموسم المقبل ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 21 مايو 2020.

بوجا أكثر من فكرة

أوضح "ميلان نيوز" أن الروسونيري أبدى اهتماماً في الأيام الأخيرة بجناح ساسوولو المتألق جيريمي بوجا، وتواصل مع وكيله لاستطلاع إمكانية ضمه هذا الصيف.

اللاعب الإيفواري بحسب التقرير يرحب بفرضية الانضمام إلى ميلان، ولكن سيكون على الأخير الصراع مع نابولي وعدد من الأندية المهتمة، ودفع قرابة 20 مليون يورو قيمة اللاعب.

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رانجنيك يحدد طلباته

ذكرت "توتوسبورت" أن رالف رانجنيك، المدير الفني الجديد لميلان يعمل حالياً على فكرة اختيار الجهاز الفني الخاص به، وأكدت أنه سيكون على رأسه عكس ما أشيع سابقاً.

الصحيفة تحدثت عن طلب رانجنيك أن يكون مساعده الأول إيطالياً وعلى دراية بالأجواء في النادي والدوري، وتم ترشيح ماورو تاسوتي، نجم الفريق السابق، وكذلك دانييلي بونيرا.

بونافينتورا يقترب من روما

ذكرت "توتوسبورت" و"كورييري" أن جياكومو بونافينتورا سيرحل عن صفوف ميلان الصيف القادم بعد انتهاء عقده مع النادي وأنه يميل أكثر نحو الانضمام إلى روما وليس تورينو.

وأفادت التقارير بأن الراتب المعروض من الفريقين ليس مختلفاً كثيراً، ولكن متوسط الميدان الإيطالي يفضل الالتحاق بالنادي العاصمي في الموسم المقبل.

تورينو يطلب كرونيتش

ذكرت "توتوسبورت" أن تورينو ليس فقط مهتماً ببونافينتورا، ولكن يطلب لاعباً آخراً من ميلان هو رادي كرونيتش، متوسط الميدان البوسني، والذي لا يشارك بصفة أساسية.

التقرير تحدث عن استعداد الجراناتا للتقدم بعرض رسمي في الصيف للاعب الذي ضمه الروسونيري الصيف الماضي مقابل ثمانية ملايين من إمبولي.

كيير قريب من الاستمرار

ذكر "ميلان نيوز" أن الدولي الدنماركي سيمون كيير، والذي انضم للفريق على سبيل الإعارة يناير الماضي من إشبيلية، قد يستمر مع الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن خبرة اللاعب قد تكون مهمة وتمنحه دوراً في تشكيل رالف رانجنيك، حتى في حال التعاقد مع الشاب تانجوي كواسي من باريس سان جيرمان.