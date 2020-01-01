أخبار ميلان اليوم | مشاكل دفاعية مستمرة وتحركات مفاجئة للتدعيم

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم 22 من شهر يونيو 2020.

تعليق مصير إبراهيموفيتش وتحركات لدعم الدفاع يتصدران أهم أخبار ميلان لليوم 23 من يونيو.

تعليق مصير إبراهيموفيتش

تعليق مستقبل إبراهيموفيتش مع ميلان حتى نهاية الموسم

تحرك مفاجئ لتدعيم الدفاع

حسب توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان سبتحرك بشكل مفاجئ لضم أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني الصيف المقبل بعد طلب رالف رانجنيك المدير الفنتي المنتظر للروسونيري.

أوباميكنو يعد أحد أهداف عديد الفرق الكبيرة في أوروبا مثل مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي في إنجلترا ومن المتوقع ألا يتم بيعه بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.

المزيد من الفرق

أخبار سارة بشأن كيير

أكد موقع ميلان نيوز ان مدافع الفريق سيميوني كيير لن يحتاج للخضوع لعملية الرباط الصليبي بعد إصابته الأخيرة.

كيير سيحتاج لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة وسيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة روما والتي لن يتواجد فيها في قائمة الروسونيري إلا مدافعين فقط هما رومانيلي وماتيو جابيا.

فيورنتينا يحدد سعر مدافعه

أكد توتو سبورت، أن فيورنتينا عدّل السعر المطلوب للتخلي عن مدافعه نيكولا ميلينكوفيتش الصيف المقبل.

الفيولا حدد 35 مليون يورو للراغبين في الحصول على خدمات ميلينكوفيتنش وعلى رأسهم إيه سي ميلان.

رانجنيك يريد نجم هوفنهايم

يسعى رالف رانجنيك المدرب المنتظر لنادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب ميلايرو بوجارد من صفوف هوفنهايم الألماني.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإيطالية من جول.كوم، حيث يعد نجم وسط الملعب الشاب ضمن أبرز اهتمامات المدير الفني القادم للفريق.

ميلان يعاني من منافسة الألمان على نجم كلوب بروج

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن محاولة نادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب كريبين دياتا من صفوف كلوب بروج البلجيكي لن تكون سهلة.

سباق الكرة الذهبية .. بنزيما يقتحم المنافسة وتراجع رونالدو وميسي

وبحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" فالثنائي الألماني فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف.

نشر صورًا جديدة لملعب سان سيرو الجديد

انتشرت اليوم المزيد من الصور الجديدة الخاصة بملعب مدينة ميلانو الجديد، وهي التي أظهرت الحفاظ على بعض معالم ملعب سان سيرو الحالي.

وكان المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع قد لاقى الكثير من الانتقادات بسبب اختفاء المعالم المعرفة للملعب التاريخي للمدينة.

📸 Some new images of the #nuovostadiomilano project have emerged...



🤔 Thoughts?



🏟🔴⚫️ pic.twitter.com/u0hKXofRnn

نجم تشيلسي يوافق على تخفيض راتبه من أجل ميلان

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب تيموي باكايوكو يوافق على تخفيض عقده وراتبه الحالي مع نادي تشيلسي من أجل الانضمام لميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي شدد أن اللاعب يريد العودة لميلان من جديد بعدما أمضى فترة إعارة ليست ناجحة في صفوف موناكو.

ميلان يضع تركيزه على مراهق سالزبورج

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى لتركيز جهوده على ضم اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي من صفوف ريد بول سالزبورج.

وبحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" فاللاعب يعد من أهداف نادي لاتسيو أيضًا، مما يصعب من مهمة ميلان في الحصول على خدماته.

وفاة نجم ميلان وروما السابق

توفي اليوم الإثنين أسطورة كرة القدم الإيطالية بييرينو براتي نجم فريق ميلان وروما عن عمر يناهز الـ 73 عامًا.

ميلان يقترب من حسم تجديد دوناروما

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان أصبح قريبًا من حسم تجديد حارس مرماه جيانلويجي دوناروما، بالرغم من الحد الأقصى للرواتب الذي تم تحديده.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، والذي أكد أن العقد الجديد سيكون حتى موسم 2022-2023، وتتبقى عليه تفاصيل بسيطة للغاية حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه.