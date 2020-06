أخبار ميلان اليوم | مشاكل دفاعية مستمرة وتحركات مفاجئة للتدعيم

تعليق مصير إبراهيموفيتش وتحركات لدعم الدفاع يتصدران أهم أخبار ميلان لليوم 23 من يونيو.

تعليق مستقبل إبراهيموفيتش مع ميلان حتى نهاية الموسم

حسب توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان سبتحرك بشكل مفاجئ لضم أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني الصيف المقبل بعد طلب رالف رانجنيك المدير الفنتي المنتظر للروسونيري.

أوباميكنو يعد أحد أهداف عديد الفرق الكبيرة في أوروبا مثل مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي في إنجلترا ومن المتوقع ألا يتم بيعه بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.

أكد موقع ميلان نيوز ان مدافع الفريق سيميوني كيير لن يحتاج للخضوع لعملية الرباط الصليبي بعد إصابته الأخيرة.

كيير سيحتاج لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة وسيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة روما والتي لن يتواجد فيها في قائمة الروسونيري إلا مدافعين فقط هما رومانيلي وماتيو جابيا.

أكد توتو سبورت، أن فيورنتينا عدّل السعر المطلوب للتخلي عن مدافعه نيكولا ميلينكوفيتش الصيف المقبل.

الفيولا حدد 35 مليون يورو للراغبين في الحصول على خدمات ميلينكوفيتنش وعلى رأسهم إيه سي ميلان.

يسعى رالف رانجنيك المدرب المنتظر لنادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب ميلايرو بوجارد من صفوف هوفنهايم الألماني.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإيطالية من جول.كوم، حيث يعد نجم وسط الملعب الشاب ضمن أبرز اهتمامات المدير الفني القادم للفريق.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن محاولة نادي ميلان للحصول على خدمات اللاعب كريبين دياتا من صفوف كلوب بروج البلجيكي لن تكون سهلة.

وبحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" فالثنائي الألماني فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف.

انتشرت اليوم المزيد من الصور الجديدة الخاصة بملعب مدينة ميلانو الجديد، وهي التي أظهرت الحفاظ على بعض معالم ملعب سان سيرو الحالي.

وكان المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع قد لاقى الكثير من الانتقادات بسبب اختفاء المعالم المعرفة للملعب التاريخي للمدينة.

