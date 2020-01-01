أخبار ميلان اليوم | مدرب السويد يرفض إبراهيموفيتش، وبيولي مندهش من غياب تيو عن فرنسا

ما هو جديد الروسونيري؟

ستيفانو بيولي مندهش من غياب تيو هيرنانديز عن منتخب فرنسا، ومدرب السويد يرفض إعادة زلاتان إبراهميوفيتش ضمن أخبار ميلان اليوم، الخميس، 5 نوفمبر 2020.

بيولي: الجولة 32 تحسم موقف ميلان، ومندهش من غياب هيرنانديزعن فرنسا

قال بيولي في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّه لن يتحدث عن التتويج بالدوري الإيطالي إلا حينما يكون الفريق في الصدارة بعد 32 جولة، موضحًا أنّ هدفه الرئيسي هو الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشاد بيولي بالمستوى الذي يقدمه تيو هيرنانديز واضعًا إياه بين الأفضل في مركزه بالعالم، معبرًا عن دهشته بعدم انضمامه لمنتخب فرنسا.

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واختتم بالحديث عن الدور الذي يقدمه زلاتان إبراهيموفيتش خارج الملعب موضحًا قدرته على قيادة اللاعبين وتصحيح الأوضاع وجعل مهمته أسهل في التعامل مع اللاعبين، كما أنّه سعيد بوجود العديد من العناصر الشابة التي تضمن بناء شخصية مستقبلية للفريق.

ميلان يسعى لتمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش

كشفت صحيفة "لاجازيتا" أنّ إدارة ميلان اجتمعت مع وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مينو رايولا، لتمديد عقد اللاعب حتى 2022.

وأوضحت الصحيفة أنّ ميلان مستعد لمنح اللاعب مزايا مالية إضافية مستغلًا أنّ القانون يعفي من لديه عقد لعامين فقط من الضرائب.

مدرب السويد يوضح موقف إبراهيموفيتش من اللعب للمنتخب

نفى يانه أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، إمكانية عودة زلاتان إبراهيموفيتش، بعد نشر اللاعب صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام يلمح لإمكانية اللعب دوليًا مجددًا.

وعلّق المدرب بأنّه لا يعرف أي شيء عن الأمر ولا يوجد أي خطة لإعادة زلاتان، موضحًا أنّ قائمته بالفعل اكتملت.

"ميلان هو عقبة إنتر الوحيدة"

أكد جواري، أسطورة إنتر، أن مشروع النيراتزوري الجديد لا يواجه منافسة سوى مع فريق ميلان، مؤكدًا أنّ الروسونيري أصبح قوة كبيرة في أوروبا.

وأشار إلى أنّ ميلان تفوق على إنتر في التعاقد مع صفقات شابة وموهوبة بدلًا من جلب أسماء كبيرة في السن.