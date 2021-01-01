أخبار ميلان اليوم | ماندجوكيتش ينضم رسميًا، وإبراهيموفيتش لا يشبع!

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 19 من يناير 2021.

صفقة ماندجوكيتش وأرقام إبراهيموفيتش الرائعة وتصريحات ستيفانو بيولي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 19 من يناير 2021.

رسميًا .. ميلان يعلن عن ضم ماندجوكيتش

أعلن نادي ميلان عن نجاحه في ضم اللاعب ماريو ماندجوكيتش نجم الدحيل القطري ويوفنتوس السابق لصفوفه.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأكد خلاله أن انضمام اللاعب سيكون لمدة ستة أشهر مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لمدمة عام إضافي.

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ميلان يضغط لتجديد عقد هاكان ودوناروما

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن ضغط نادي ميلان من أجل التجديد لتعاقد الثنائي هاكان تشالهان أوغلو وجيانلويجي دوناروما.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن النادي متفائل بتجديد عقود الثنائي قريبًا.

أرقام مذهلة لميلان

كشف موقع "توتو ميركاتو ويب" عن إحصائية مميزة لنادي ميلان في الدوري الإيطالي للموسم الجاري، والذي يتصدر ترتيبه.

النادي جمع 21 نقطة أكثر مما جمع من نفس عدد المباريات في الموسم الماضي، وهي الزيادة الأكبر بين كل أندية البطولة.

زلاتان إبراهيموفيتش الأفضل!

حصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على جائزة رجل مباراة ميلان وكالياري التي أقيمت مساء الأمس وسجل خلالها هدفين وانتهت بهما.

اللاعب كان قد سجل للمباراة التاسعة على التوالي كأساسي للمرة الأولى في مسيرته بالدوريات الأوروبية الكبرى، كما سجل للعام الـ 23 على التوالي.

بيولي: الفوز كان صعبًا، وإبراهيموفيتش بطل في كل ما يفعله

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان بلاعبه زلاتان إبراهيموفيتش وما قدمه فريقه من مستويات ضد كالياري مساء الأمس.

وقال بيولي: "إبراهيموفيتش بطل في كل شيء يفعله، لقد منحنا الإضافة ولا يزال يفاجئني بالرغم من معرفتي الجيدة به، لقد كانت مباراة صعبة وتحقيق الفوز على كالياري في ذلك الملعب الصعب لم يكن أمرًا سهلًا أبدًا".