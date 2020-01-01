أخبار ميلان اليوم | مالديني يهاجم رانجنيك وإبراهيموفيتش يعود إلى السويد

ما هو جديد الديافولو؟

رد باولو مالديني، عضو مجلس الإدارة، على تصريحات رالف رانجنيك، وإمكانية عودة زلاتان إبراهيموفيتش للعب في السويد ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 11 مايو 2020>

مالديني يرد على رانجنيك

طالب باولو مالديني، عضو مجلس الإدارة رالف رانجنيك بتعلم الاحترام، وذلك في أعقاب تصريحات الألماني عن مطالبته بالصلاحيات كاملة حال توليه تدريب ميلان.

وقال مالديني مع "أنسا": "لم أتحدث معه من قبل ولذا لا أعرف من أين يأتي بتلك التصريحات والملاك لم يتحدثوا معي بخصوصه، الألماني يتحدث عن دور موسع يتولاه عديد الأشخاص".

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وأكمل: "أملك نصيحة له، قبل أن يتعلم الإيطالية، عليه أن يتعلم بعضاً من الاحترام لأن هناك زملاء يعملون رغم الفترة الصعبة من أجل ميلان ووضعه في مكانته".

إبراهيموفيتش يعود إلى السويد

ذكر المدير الرياضي لنادي هاماربي السويدي أن فرضية عودة زلاتان إبراهيموفيتش مجدداً للفريق، ولكن هذه المرة كلاعب، محتملة ولكن أشار إلى أن الأمر بيد النجم السويدي، وذلك مع "إكسبريسين".

زلاتان تدرب في الأسابيع الماضية رفقة النادي السويدي بمسقط رأسه، كما أنه يملك حصة في إدارته، بالإضافة لعدم اتضاح مستقبله في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.

يوفيتش يحسم مصيره

أوضحت "آس" أن لوكا يوفيتش يفضل البقاء مع ريال مدريد ومحاولة الحصول على فرصة ثانية لإثبات نفسه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد الشائعات التي ربطته بميلان.

وتحدثت تقارير أن الروسونيري قد يعرض 35 مليون يورو لضم الصربي، والذي تعرض مؤخراً لكسر في القدم سيبعده عن الملاعب في الأسابيع القادمة.

فيورنتينا يطارد باكيتا

أفادت "لا ريبوبليكا" أن فيورنتينا بدأ العمل منذ الآن للموسم المقبل، وحدد عدداً من أهدافه لانتقالات الصيف المقبل، وعلى رأسها لوكاس باكيتا، لاعب ميلان.

التقرير أشار إلى أن تحرك الفيولا نحو البرازيلي سيتم فقط في حالة بيعه لنجمه فيديريكو كييزا، والذي يحظى باهتمام إنتر ويوفنتوس.