أخبار ميلان اليوم | كواليس إصابة مالديني بكورونا واكتشاف مواهب جديدة

ما هو جديد الروسونيري؟

الحديث عن مستقبل جيانلويجي دوناروما، وكواليس إصابة مالديني ضمن أخبار ميلان اليوم، الثاني من مايو 2020.

كاستييخو يرغب في المواصلة

أكد سامو كاستييخو لاعب نادي إيه سي ميلان رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال اللاعب في تصريحات مع صحيفة آس الإسبانية: "بالطبع واجهت صعوبة في بداية تواجدي هنا ولكنني نجحت في التعود بعد ذلك، أرغب في الاستمرار مع ميلان والعودة به للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

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عن إصابة مالديني وولده بكورونا

أُصيب باولو مالديني أسطورة ميلان ونجله في وقت سابق بفيروس كورونا قبل أن يتماثلا للشفاء.

كاستييخو قال عن مرضهما: "تناقشت مع دانييل في الأمر، حالة باولو كانت أسوأ بكثير ولكنهما نجحا في التعامل مع الأمر والنجاة. بالطبع عندما يصيبك مرض مثل هذا فالخوف سيسطر عليك".

موهبة سالزبورج يفتح الباب

رفض دومينيك سوبوسلاي، لاعب ريد بول سالزبورج، نفي وجود اهتمام من قبل ميلان بضمه الصيف القادم، وأكد أنه لم يحسم مصيره النهائي بعد.

وأكد اللاعب في تصريحات إعلامية أنه يملك عدداً من العروض، وأن القرار بيده ليختار فريقه القادم، في ظل تركيز إدارة ميلان على تدعيم الصفوف بالنجم المجري.

موهبة جديدة في الطريق

أكدت "سود إنفو" البلجيكية ان نادي إيه سي ميلان يرغب في الحفاظ على اللاعب الشاب أليكسيس سايلميكرز بشكل نهائي.

اللاعب الذي انضم لميلان معارًا من إندرلخت مقابل 3.5 مليون يورو سيكون متاحًا للروسونيري الحصول عليه بشكل دائم مقابل نفس المبلغ ولكن إدارة النادي ستحاول الوصول لحل أفضل.

دوناروما يرحب بفرضية التجديد

أوضحت "لاجازيتا" أن جيانلويجي دوناروما، حارس الفريق، أصبح منفتحاً على فكرة تمديد عقده مع الروسونيري وتخفيض راتبه من أجل الاستمرار في ميلان.

وبحسب التقرير، فدوناروما سيمدد عقده لعام إضافي، لينتهي في 2022، وسيقبل أن يقل راتبه عن الستة ملايين التي يتقاضاها في الوقت الراهن.

تشالهانجلو مستمر في ميلانو

بحسب "توتوسبورت"، الدولي التركي هاكان تشالهانجلو سيستمر في صفوف ميلان الموسم المقبل بغض النظر عن هوية المدرب القادم للفريق.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ميلان مقتنعة بلاعب خط الوسط، وخصوصاً بعد أن ثبت أقدامه في التشكيل الأساسي في الموسم الجاري.

حسم مصير الإعارات

أفادت "سكاي" أن مصير أزمير بيجوفيتش، حارس المرمى المُعار من بورنموث مرتبط بذلك الخاص بالثنائي بيبي رينا وجيانلويجي دوناروما.

وبحسب التقرير، ميلان ينتظر موقف دوناروما من عقد التجديد، واتضاح موقف رينا من الاستمرار في أستون فيلا من عدمه لضم بيجوفيتش بشكل نهائي أو إنهاء إعارته.

في نفس السياق، ذكر التقرير أن الروسونيري بالغالب سيتعاقد مع سيمون كيير، المدافع الدنماركي، في ظل أن إلزامية الشراء في عقد إعارته من إشبيلية تبلغ فقط مليوني يورو.