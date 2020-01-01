أخبار ميلان اليوم | قطع الطريق على يوفنتوس ومانشستر يونايتد وصعوبة ضم نجم لاتسيو

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 15 من ديسمبر.

تجديد تعاقد هاكان ومحاولات على استحياء لضم نجم لاتسيو ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 17 من ديسمبر.

ميلان قريب من تجديد عقد هاكان

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إيه سي ميلان أصبح قريبًا من تجديد تعاقد لاعبه هاكان تشالهان أوغلو بعد الاجتماع الأخير بين الطرفين.

الصحيفة أشارت لأن اجتماع أمس بين مالديني ووكيل اللاعب جاءت نتائجه إيجابية ومن المنتظر ان يتم عقد اتجماع جديد للوصول إلى اتفاق وسط بين طلب اللاعب بالحصول على خمسة ملايين يورو سنوياًَ وعرض ميلان المقدر بـ3.5 مليون يورو.

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صعوبة ضم لاعب لاتسيو

حسب ريبوبليكا، فإن نادي إيه سي ميلان دخل في مفاوضات مع لاتسيو لضم لويس ألبيرتز خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

الصحيفة أشارت لأن ميلان يرغب في تقوية وسط ملعبه الهجومي ولكن المفاوضات مع لاتسيو معقدة بشكل كبير حتى الآن.

صفقة واحدة منتظرة في الشتاء

حسب كوريرا ديلا سيرا، فإن اهتمام إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوي لن يكون التعاقد مع مهاجم جديد رغم إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وتأثير غيابه على الفريق.

الصحيفة أشارت لأن ميلان يستهدف التعاقد مع قلب دفاع حيث يتصدر أوزان كاباك مدافع شالكة الترشحيات مع إمكانية إضافة لاعب آخر حال رحيل دوراتي أو موساكيو.

باريس يٌغري نجم ميلان بثلاثة أضعف الراتب

حسب ميلان نيوز، فإن باريس سان جيرمان بدأ محاولاته لإغراء ثيو هيرنانديز بالانضمام لهم الصيف المقبل.

الموقع أشار لأن باريس سيعرض على اللاعب راتب 4.5 مليون يورو سنوياً وهو ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في ميلان الآن.

كوريرا ديلا سيرا أكدت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس يحب التفاوض مع اللاعب ولكنه غير مهتم الآن بالانتقال لفرنسا وتركيزه بالكامل منصب على إيه سي ميلان.