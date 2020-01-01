أخبار ميلان اليوم | عودة نجم الفريق وتغييرات منتظرة في الدوري الأوروبي

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 28 من أكتوبر.

عودة نجم الفريق وتغييرات منتظرة لمواجهة الدوري الأوروبي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 28 من أكتوبر.

تغييرات متوقعة لمواجهة سبارتا براج

حسب سكاي سبورت، فإن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان ينوي القيام بعدة تغييرات قبل مواجهة سبارتا براج في الدوري الأوروبي.

مع جدول الفريق المزدحم والغيابات الكثيرة بسبب الإصابات وفيروس كورونا فإن بيولي سيجري أربعة تبديلات في الفريق بإشراك ساندرو تونالي ودييجو دالوت وبراهيم دياز ورادي كرونيتش في التشكيل الأساسي مانحًا الفرصة لأربعة لاعبين أساسيين للراحة.

المزيد من الفرق

ريبيتش يعود للتدريبات

تلفى معسكر ميلان النبأ السار بعودة مهاجمه أنتي ريبيتش للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها أمام كروتوني 27 سبتمبر الماضي.

بحسب سكاي سبورت، فإن اللاعب لن يكون متاحًا لمواجهة سبارتا براج في الدوري الأوروبي ولكنه سيتواجد في قائمة الفريق لمواجهة أودينيزي في الدوري الأسبوع المقبل.

مانشستر يونايتد ينضم لسباق كاباك

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بضم اوزان كاباك مدافع شالكة خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

الصحيفة أشارت لإن ميلان وليفربول لم يعدا المهتمين الوحيدين باللاعب في ظل الأزمة الدفاعية في الفريق.

التقارير الصحفية كانت قد أشارت بأن شالكة لن يقبل بأقل من 35 مليون يورو للتخلي عن مدافعه لأي فريق.

ميلان ينقض على هدف روما وأتلانتا

أكدت صحيفة توتو ميركاتو أن إيه سي ميلان أصبح أقرب لضم فلوران توفان لاعب مارسيليا والذي يعد هدفًا لثنائي الكالتشيو روما وأتلانتا.

اللاعب الذي يتقاضى 2.8 مليون يورو عرض عليه ميلان راتب 3 ملايين يورو سنوياً مع عقد لمدة خمس سنوات للانضمام لصفوف الروسونيري.

من المتوقع أن يتم حسم صفقة انضمام توفان بمبلغ يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو في يناير المقبل.

كيسي: ميلان هو جلدي الثاني

فرانك كيسي لاعب ميلان أكد أن فكرة الرحيل عن النادي لم تظهر في رأسه أبدًا خلال الفترة الماضية خلال تصريحات له مع "بي بي سي".

وقال كيسي: "ارتداء ذلك القميص يمنحني الكثير من الفخر، وميلان مثل جلدي الثاني، أنا بعمر الـ 23 لكنني من أكثر اللاعبين خبرة هنا، وأريد أن أكون مثلًا أعلى للصغار".

نجم ميلان السابق: بيولي أعاد للميلان هويته

أشاد نجم ميلان السابق والتر نوفيلينو بالمدرب ستيفانو بيولي المدير الفني وبما يقدمه خلال الفترة الماضية خلال تصريحات صحفية.

وقال والتر: "ميلان أصبح له شخصيته وطريقة لعبه بغض النظر عن العناصر داخل الملعب، هذا الفريق يملك ثقة كبيرة، وبيولي يجعل الفريق يلعب بأبسط الطرق".