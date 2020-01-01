أخبار ميلان اليوم | عودة باكايوكو ورحيل لياو

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

جديد سوق انتقالات النادي والبحث عن تدعيمات، بالإضافة للتحضيرات لمباراة روما بالدوري ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم.

مفاوضات لإعادة باكايوكو

تحدث "ميلان نيوز" عن مفاوضات بين الروسونيري وتشيلسي بخصوص عودة تيمويه باكايوكو من جديد لصفوف ميلان الموسم المقبل.

اللاعب الذي تألق مُعاراً الموسم الماضي مع الروسونيري عاد لصفوف البلوز بعد انتهاء إعارته مع موناكو، ولكن النادي الإنجليزي يبحث بيعه.

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اللاعب تقدر قيمته في حدود 25 مليون يورو، ولكن المشكلة راتبه البالغ ستة ملايين يورو ونصف، ولكن الروسونيري يسعى لشرائه وتوزيع دفع الراتب على أربعة أعوام، بحد أقصى أربعة ملايين في الموسم.

تفكير في إعارة لياو

ذكرت "توتوسبورت" أن وضعية رافائيل لياو، مهاجم الفريق البرتغالي، في الوقت الراهن تتجه لخروجه معاراً بعد نهاية الموسم الجاري.

اللاعب الشاب كسر صيامه التهديفي المستمر منذ يناير الماضي في لقاء ليتشي الفائت، ولكن رغم ذلك الصحيفة تتحدث عن وضع غير مستقر له مع الفريق.

التقرير أشار إلى حاجة اللاعب للمزيد من الخبرات، ومن هنا كان الاقتراح بخروجه مُعاراً الموسم المقبل.

ميلان صغير أمام الكبار

ركزت "لاجازيتا" عن المعاناة الكبيرة لميلان أمام كبار الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل المواجهة المرتقبة مع روما بالسيري آ هذه الجولة.

ميلان حصد نقطة وحيدة من 21 ممكنة أمام كبار الدوري، وكانت أمام نابولي في لقاء الذهاب، الأمر الذي وصفته الصحيفة بأن الروسونيري يصبح صغيراً مع الكبار.

الملعب الجديد يقترب

تحدث باولو سكاروني، رئيس ميلان، عن جدية النادي مع جاره إنتر في عملية بناء الملعب الجديد، وذلك في تصريحات نقلها "ميلان نيوز".

الرئيس ذكر أن بحلول 2021 ستتضح الخطة النهائية للمشروع، وسيتم العمل في بدايته مباشرة بعد المعوقات والتوقفات الأخيرة.