أخبار ميلان اليوم | عقد دوناروما والتفوق على يوفنتوس

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021.

مفاوضات تجديد عقد دوناروما ومعه هاكان تشالهان أوغلو بالإضافة لقرب الفريق من لاعب ساو باولو والاهتمام بديباي ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021.

تفاؤل بمفاوضات تجديد عقد دوناروما

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن حالة من التفاؤل تسيطر على الأجواء في نادي ميلان فيما يتعلق بتجديد عقد اللاعب جانلويجي دوناروما.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، وأن اللاعب رغبته الأساسية هي الاستمرار في صفوف ميلان.

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ديباي لا يزال تحت أنظار ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لم يتفق بعد مع ناديه ليون على أي قرار بشأن مستقبله.

تعقيدات في التجديد لهاكان

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يعاني في الوقت الحالي من أجل التجديد للاعبه التركي هاكان تشالهان أوغلو.

هالاند وحكيمي وإبراهيموفيتش وأنجح الصفقات في أوروبا لعام 2020

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يطلب خمسة مليون يورو، بينما يريد ميلان منحه ثلاثة ونصف مليون فقط في الموسم الواحد.

ميلان قريب من لاعب ساو باولو

كشفت تقارير صحفية برازيلية اليوم أن نادي ميلان أصبح قريبًا من ضم اللاعب برينير نجم ساو باولو في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "يو أو إل" والتي أكدت أن النادي في موقف أفضل من أياكس ويوفنتوس اللذان يسعيان أيضًا لضمه.