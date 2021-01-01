أخبار ميلان اليوم | عقبة في صفقة نجم تورينو، وكونتي يتفق على الرحيل

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 12 من شهر يناير 2021.

عقبة صفقة ميتي، وتوقف صفقة سيماكان بسبب الإصابة بالإضافة لاتفاق كونتي على الرحيل ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ 12 من شهر يناير 2021.

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال ميتي لميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن صعوبات جديدة تواجه انتقال اللاعب سواليو ميتي من تورينو لميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت ميديا سيت"، والتي أكدت أن نادي تورينو يرفض فكرة الإعارة بينما يصر ميلان عليها.

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صفقة سيماكان تتوقف بسبب الإصابة

أعلن نادي ستراسبورج عن إصابة لاعبه محمد سيماكان، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

إصابة اللاعب تأتي في ظل مفاوضات ميلان للحصول على خدماته في الشتاء الجاري، مما يهدد الصفقة بالفشل.

كونتي يتفق مع فيورنتينا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب أندريا كونتي قد اتفق مع فيورنتينا على الانضمام لهم في أقرب وقت ممكن.

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جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن فيرونتينا سيجتمع بميلان اليوم من أجل التوصل لصيغة تنقل اللاعب.

مدافع لانس يدخل حسابات ميلان

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على اهتمام نادي ميلان بالحصول على خدمات اللاعب لويك بادي مدافع لانس الفرنسي.

يأتي اللاعب كخيار ثاني خلف أوزان كاباك لاعب شالكه، بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت".