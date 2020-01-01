أخبار ميلان اليوم | صفقة نجم آرسنال وتحديد قائمة المغادرين

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الثامن من أغسطس.

تحديد قائمة المغادرين والاهتمام بنجم آرسنال بالإضافة لتوقف المفاوضات مع أتالانتا ضمن أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الثامن من أغسطس.

اهتمام إسباني بمدافع ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود اهتمام إسباني بالحصول على خدمات المدافع دافيدي كالابريا من صفوف ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، والذي أكد أن ريال بيتيس وفياريال بالإضافة لإشبيلية ضمن المهتمين بضم اللاعب.

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جيامباولو يريد ثنائي ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن أمل المدرب السابق للميلان ماركو جيامباولو مدرب تورينو الجديد في الحصول على خدمات ثنائي ميلان دافيدي كالابريا وأندريا كونتي.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ميلان لبيع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتوفير سيولة لصفقاته الجديدة.

ميلان يحدد قائمة المغادرين

أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إدارة ميلان تسعى لحسم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في أسرع وقت ممكن للاستعداد للصفقات الجديدة.

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الصحيفة أكدت أن لوكاس بيليا وجاك بونافينتورا أصبح من المؤكد رحيلهم، وأضافت لهم إمكانية رحيل لوكاس باكيتا والثنائي دافيدي كالابريا وأندريا كونتي.

نجم آرسنال على رادار ميلان

اللاعب لوكاس توريرا نجم فريق آرسنال أصبح ضمن المرشحين للانضمام لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، المقرب من النادي الإيطالي، والذي أكد أن اللاعب تم مناقشة اسمه في الساعات الماضية.

المفاوضات مع أتالانتا متوقفة

أوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن نادي ميلان لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب ماتيو بيسينا خلال فترة الانتقالات الصيفية من صفوف أتالانتا.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات معلقة في الوقت الحالي نظرًا لرغبة أتالانتا في التركيز في مشاركته الأوروبية ومباراته الهامة ضد باريس سان جيرمان.