أخبار ميلان اليوم | صفقة مزودجة من ريال مدريد ومنافسة ليفربول على صفقة الشتاء

ما هو جديد الروسونيري؟

صفقة ثنائية منتظرة مع ريال مدريد ومنافسة ليفربول على صفقة الشتاء، ضمن أخبار ميلان اليوم 2 ديسمبر 2020.

صفقة ثنائية من ريال مدريد

حسب موقع ميلان نيوز، فإن إدارة إيه سي ميلان تسعى لعقد صفقة مزدوجة من ريال مدريد الإسباني.

ميلان يرغب في الحضول على خدمات براهيم دياز بشكل نهائي من ريال مدريد الذي يطالب بـ30 مليون يورو للتخلي نهائياً عن لاعبه ولكن إدارة الروسونيري ستسعى لخفض المطالب.

المزيد من الفرق

الصفقة الثانية ستكون الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا على سبيل الإعارة ولكن من غير المرجح أن تحدث قبل الصيف.

تحضير عرض كاباك

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن ميلان يستعد لتقديم عرض جديد لضم أوزان كاباك مدافع شالكة الألماني خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل

شالكة كان قد رفض عرضًا من ميلان خلال الصيف الماضي ومن المتوقع أن يعود الروسونيري بعرض قيمته 15 مليون يورو مع بعض الإضافات قد تجعل موافقة الفريق الألماني ممكنة.

رئيس ميلان يوضح موقف دوناروما من التمديد

كشف باولو سكاروني موقف جيانلويجي دوناروما من تمديد عقده، موضحًا أنّه لا يتابع التفاصيل الدقيقة بشكل مباشر.

وأشار إلى أنّ اللاعب سعيد في ميلان ويشعر بأنّه في منزله، مطمئنًا الجماهير على إمكانية الوصول لاتفاق لضمان استمراره مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

كيسييه يتمسك بتسديد ركلات الجزاء

أكد فرانك كيسييه، لاعب ميلان، أنّه لن يتراجع عن تسديد ضربات الجزاء بعد إهدار الركلة أمام فيورنتينا.

وأوضح أنّه سجل هدفًا من ركلة جزاء في المباراة ذاتها مما يعني أنّ نسبة نجاحه وصلت إلى 50% وهو ما يسعده.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد تخلى عن تسديد ركلات الجزاء لصالح كيسييه بعد إهدار ركلة أمام فيرونا.