أخبار ميلان اليوم | صفقة تبادلية مع أتلتيكو وأخرى مع تورينو

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إمكانية عقد صفقة تبادلية مع تورينو وأتلتيكو مدريد ضمن أخبار ميلان اليوم، 26 ديسمبر 2020.

ميلان يسوق كاستييخو في إسبانيا

"ميلان لايف" ذكر أن رغبة سامو كاستييخو بالعودة إلى إسبانيا قد تكون مفتاح ميلان لصفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد.

وقد يطلب النادي الإيطالي هيكتور هيريرا، متوسط الميدان المكسيكي، أو يحاول استغلال الجناح الإسباني للحصول على ستيفان سافيتش.

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صفقة تبادلية مقترحة مع تورينو

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قد يتحرك لضم الدولي الإيطالي أرماندو إيتزو من تورينو لدعم الخط الخلفي.

اللاعب يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وهو ما يعجب الإدارة، والتي قد تعرض رادي كرونيتش الذي يعد هدفاً لتورينو.

تشالهان أوغلو يخفض مطالبه

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن هاكان تشالهان أوغلو" مستعد لخفض مطالبه بخصوص الراتب من أجل الاستمرار في صفوف ميلان.

اللاعب الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري قد يتوصل لاتفاق لتمديده مقابل أربعة ملايين يورو موسمياً وحوافز إضافية بحسب التقرير.

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