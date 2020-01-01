أخبار ميلان اليوم | صفقة تبادلية جديدة ومنافسة قوية مع أندية الدوري الإنجليزي

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 20 من يوليو 2020.

صفقة تبادلية مع فرانكفورت ومنافسة شديدة مع ليستر سيتي على ضم مدافع سيلتك ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 21 من يوليو.

قائمة مباراة ساسولو

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة الفريق لمواجهة ساسولو ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإيطالي.

صفقة تبادلية مع فرانكفورت

أكد رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن العمل على الصفقة التبدالية مع ميلان بانتقال ريبيتش للروسونيري مقابل خروج أندري سيلفا للنادي الألماني قد يكون الحل الأخير الذي لا مفر منه.

ويلعب كلا اللاعبين مف فريقهما بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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وقال رئيس فرانفورت في تصريحات صحفية: "شراء سيلفا سيكون أمرًا صعبًا في الظروف الحالية ونقص الموارد لذلك علينا وضع المبادلة مع ريبيتش في الحسبان كحل أخير".

منافسة مع ليستر

حسب سكاي سبورت، فإن ميلان يجد منافسة قوية من ليستر سيتي للحصول على خدمات كريستوفر أجير مدافع سيلتك الأسكتلندي.

الموثوق دي مارزيو أكد أن براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي وسيلتك السابق يسعى للم الشمل مع مدافعه من جديد ويلقى كل الدعم من إدارة الثعالب.

نجم ميلان يستمر في الغياب

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان لن يستعيد لاعبه سامو كاستييخو خلال المباراة المقبلة أمام ساسوولو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يزال يتعافى من إصابته التي تعرض لها ضد سبال مطلع الشهر الجاري.

ميلان يفاوض برشلونة على لاعبه من خلال وسيط

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان بدأ في التفاوض بالفعل مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون المعار لريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث تواجد أحد الوسطاء في مدينة ميلانو اليوم لمناقشة إدارة النادي الإيطالي في الصفقة.

جوارديولا يطارد لاعب ميلان ويعرض 50 مليون يورو

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يلاحق النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، حيث يسعى المدرب الإسباني لضمه لصفوفه مقابل 50 مليون يورو.

إبراهيموفيتش: سأعلم يوفنتوس كيف يلعبون الكرة

كشف مهاجم ميلان أنتي ريبيتش عن الدور الكبير لزميله زلاتان إبراهيموفيتش في تحفيز لاعبي الفريق وتحسن النتائج بعد عودة منافسات الكرة.

وقال الكرواتي مع "Sportweek": "نحتاج وجود إبراهيموفيتش فهو القائد، قبل مباراة يوفنتوس قال لنا سأعلمهم كيف يلعبون كرة القدم، كان فقط يحمسنا على طريقته".

التفاصيل

ميلان يحسم صفقة دومينيك سوبوسلاي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب دومينيك سوبوسلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي، حيث أكد أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن رالف رانجنيك مديرًا فنيًا للفريق.

ميلان يلاقي منافسة على موهبة الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي ميلان لن يحصل على خدمات اللاعب الأمريكي جيانلوكا بوزيو موهبة كانساس سيتي بسهولة كما كان يتوقع.

وبحسب ما ذكر موقع "فوتبال أورانج" فالنادي الإيطالي يواجه منافسة من الداخل متمثلة في يوفنتوس وفيورنتينا وإنتر، ومن الخارج متمثلة في مانشستر يونايتد وفينورد.