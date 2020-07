أخبار ميلان اليوم | صفقة تبادلية جديدة ومنافسة قوية مع أندية الدوري الإنجليزي

صفقة تبادلية مع فرانكفورت ومنافسة شديدة مع ليستر سيتي على ضم مدافع سيلتك ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 21 من يوليو.

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة الفريق لمواجهة ساسولو ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإيطالي.

