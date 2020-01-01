أخبار ميلان اليوم | صفقات من فرنسا وكورونا يهاجم الشباب

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الـ 23 من شهر أكتوبر 2020.

التواصل مع توفان ومحاولة ضم دياز بشكل نهائي بالإضافة لعودة هاكان تشالهان أوغلو ومهاجمة فيروس كورونا لقطاع الشباب ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الجمعة الموافق الـ 23 من شهر أكتوبر 2020.

الاتصالات مع توفان مستمرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب فلوران توفان من صفوف مارسيليا الفرنسي.

وأكدت التقارير أن النادي يتواصل مع وكلاء اللاعب وأمامهم خيارين أما ضمه في يناير مقابل سعر يقبله النادي الفرنسي أو الانتظار للصيف لضمه مجانًا.

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تعليق أنشطة قطاع الشباب

أعلن ميلان بشكل رسمي عن تعليق كافة أنشطة قطاع الشباب في النادي بعد ظهور الكثير النتائج الإيجابية بفيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي اليوم الجمعة وأكد من خلاله النادي أنه أبلغ السلطات الصحية بقراره وأغلق القطاع.

هاكان يضغط للعودة ضد روما

كشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن اللاعب هاكان تشالهان أوغلو يتدرب بشكل قوي في الفترة الأخيرة.

وأوضح الصحفي أن اللاعب يذهب لمركز التدريبات مرتين كل يوم ويريد اللعب في مباراة الفريق المقبلة ضد روما مساء الإثنين.

ميلان يفكر في حسم أمور براهيم دياز

يسعى نادي ميلان لحسم أمور ضم اللاعب براهيم دياز بشكل رسمي نهائي من صفوف ريال مدريد في الأيام المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز لن يجعل من المفاوضات سهلة على ميلان وقد يقرر استمرار اللاعب مع ريال مدريد.