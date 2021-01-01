أخبار ميلان اليوم | صدمة سيماكان وكوني وبديل إبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

ميركاتو يناير واقتراب ضياع صفقتين على الفريق ضمن أخبار ميلان اليوم، 8 يناير 2021.

منافسة قوية على سيماكان

أوضح "جيانلوكا دي مارزيو" أن ميلان ينافسه بقوة لايبزيج على ضم محمد سيماكان، مدافع ستراسبورج.

اللاعب الفرنسي الشاب يقدره ناديه في حدود 25 مليون يورو، وميلان يعرض 18 فقط، بينما لايبزيج مستعد لدفع المبلغ بحسب التقرير.

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ألماني آخر يخطف كوني

"دي مارزيو" أيضاً أوضح أن ميلان قد يفقد هدفه الآخر كواديو كوني، لاعب تولوز، بعد دخول بوروسيا مونشنجلادباخ على الخط.

ميلان يعرض خمسة مليون يورو، ومليون إضافي كحوافز، ولكن بحسب التقرير فمونشنجلادباخ قدم عرضاً أفضل وفي طريقه لحسم الصفقة.

ميلان يحدد ثلاثة بدائل لكوني

"ميلان لايف" حدد ثلاثة لاعبين قد يكون أحدهم الداعم للفريق في ميركاتو يناير في خط الوسط بعد الفشل في ضم كوني.

الأسم الأول هو بوبكر سوماري من ليل، ولكن قيمته تقدر في حدود 20 مليون يورو، أما الثاني فهو عمران لوزا، لاعب نانت، والذي يقدر سعره في حدود 15 مليوناً.

ثالث الأسماء المطروحة هو الهدف القديم لميلان ولاعب بوردو توما باسيتش، والذي يطلب ناديه أيضاً مبلغاً في حدود 15 مليون يورو.

غياب تشالهان أوغلو أمام تورينو

فقد ميلان لاعبه هاكان تشالهان أوغلو في المباراة المقبلة أمام تورينو بعد تعرضه للإصابة.

التقارير أوضحت أن التركي يعاني من إصابة على مستوى الكاحل ستغيبه لعدة أيام.

بيلوتي بديل إبرا

"توتوسبورت" كشفت أن ميلان حدد أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، ليكون هو قائد هجوم ميلان الموسم المقبل.

انضمام بيلوتي مربوط بعدم تمديد زلاتان إبراهيموفيتش لعقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.