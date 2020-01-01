أخبار ميلان اليوم | شرط دوناروما الجزائي ومصير مالديني

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الرابع من يوليو 2020.

تجديد تعاقد جيانلويجي دوناروما، ومصير باولو مالديني، وموعد وصول رالف رانجنيك، بالإضافة للرغبة في ضم نجم مانشستر يونايتد ضمن أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الرابع من يوليو 2020.

صراع إنجليزي مع ميلان على نجم الدوري الأرجنتيني

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود اهتمام من نادي ميلان بالحصول على خدمات اللاعب فيديريكو ماتياس زراتشو نجم راسينج كلوب الأرجنتيني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن نادي ليدز يونايتد هو الآخر مهتم بالحصول على خدمات اللاعب.

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رانجنيك يقترب من القدوم لميلان قبل انتهاء الموسم

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب الألماني رالف رانجنيك قد يصل لتولي تدريب الفريق قبل نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل جورنالي" والتي أكدت أن نتائج الفريق في الأسابيع المقبلة هي التي ستحدد كل شيء.

سيتيين: مستقبل ميسي لا يهمني وتحدثت مع الرئيس عن مستقبلي

ميلان يعرض دورًا جديدًا على مالديني

عرض إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لنادي ميلان دورًا جديدًا على أسطورة النادي باولو مالديني في الهيكل التنظيمي الجديد للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل جورنالي"، والتي ذكرت أن الرئيس تحدث مع مالديني وطلب منه التأهب ليتواجد في مكان آخر بعيدًا عن منصب المدير الرياضي.

ميلان وروما في صراع على نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات المدافع الإيفواري إريك بايلي نجم فريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" والتي أكدت أن فريق روما هو الآخر مهتم بضم اللاعب لصفوفه في الميركاتو الصيفي.

ميلان يريد إلغاء الشرط الجزائي من عقد دوناروما

يسعى نادي ميلان لإلغاء الشرط الجزائي من عقد لاعبه جيانلويجي دوناروما الجديد، حتى يضمن استمراره في صفوفه لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا بحسب ما أكد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" والذي أكد أن النادي يسعى لتلبية طموحات اللاعب المادية، لكن دون وضع أي شروط جزائية في العقد.