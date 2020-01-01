أخبار ميلان اليوم | ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع بن ناصر

ما هو جديد الروسونيري؟

دخزل ريال مدريد سباق التعاقد مع بن ناصر ومحاولة باريس لضم باكيتا يتصدران ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 9 يونيو 2020.

ياريس يستهدف باكيتا

حسب "لو10 سبورت" فإن باريس سان جيرمان لم يُخرج كارلوس باكيتا من حساباته خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويحاول باريس التعاقد مع إسماعيل بن ناصر والذي يرفض ميلان تمامًا التخلي عنه وقد يعود من جديد لمحاولة ضم باكيتا في ظل سعره الذي لن يتخطة 35 مليون يورو مقارنةً بالهدف الآخر سافيتش الذي سيصل سعره إلى ضعف الرقم على الأقل.

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قلق من منافسة إيفرتون ولاتسيو

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان سيتقدم بخطوات متسارعة للحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون وسط منافسة من إيفرتون ولاتسيو.

اللاعب الذي اقترب من العودة بعد الإصابة بالرباط الصليبي سيقدم ميلان عرضًا يصل إلى 30 مليون يورو حيث يعد اللاعب من املفضلي لرالف رانجنيك المدير الفني المنتنظر.

ريال مدريد يدخل على خط التعاقد مع بن ناصر

أكد "فوت ميركاتو" أن ريال مدريد انضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

يرى زيدان في بن ناصر اللاعب المناسب للتواجد مع كاسميرو في خط وسك ريال مدريد الدفاعي ومستعد لتقديم عرض يصل إلى 50 مليون يورو في ظل رفض ميلان التخلي عن اللاعب.

ميلان على بعد خطوة من لاعب سالزبورج

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ميلان أصبح قريبًا للغاية من حسم صفقة اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" والذي أكد أن الصفقة ستتم الآن عن أن ينضم اللاعب للفريق في يناير المقبل مقابل حوالي 22 مليون يورو.

ميلان الأقرب لضم نجم فيرونا

نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب ماتيو بيسينا المعار لصفوف هيلاس فيرونا حاليًا، لاعبه السابق الذي انضم لصفوف أتالانتا في صيف 2017.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فالفريق يملك الأفضلية في الحصول على خدماته حيث يتواجد في عقده مع أتالانتا نسبة إعادة بيع من حق ميلان تقدر بحوالي 40%، ستعود للفريق الميلاني لو دفعها.

مصادر دخل إضافية

بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فنادي ميلان يسعى لتوفير مصادر دخل إضافية في الفترة المقبلة للاستعانة بها في سوق الانتقالات الصيفية.

أبرز تلك المصادر بحسب ما أوضحت الصحيفة ستكون من بيع الثنائي لوكاس باكيتس وفرانك كيسي مع بداية سوق الانتقالات.

هدف جديد من إسبانيا

حسب موقع ميلان نيوز، فإن الروسونيري أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع مارك روكا لاعب وسط إسبانيول الإسباني الذي ينتهي تعاقده في 2022.

يعاني ميلان من مشاكل في خط الوسط مع عدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل الثنائي فرانك كيسي وكارلوس باكيتا إلى جانب وجود عروض خارجية للجزائري إسماعيل بن ناصر.

منافسة مع ليفربول

يتنافس إيه سي ميلان مع ليفربول وأياكس وأيندهوفن على ضم راف فان دين بيرج مدافع زفوله الهولندي والذي تم تشبيه بماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

المدافع صاحب الـ16 عامًا وقع عقدًا مع ناديه ينتهي في 2022 وينتظر له الكثير مستقبل باهر مع ظهور مؤشرات قوية لذلك.

باكيتا يلفت الأنظار

تحدثت وسائل الإعلام أن لوكاس باكيتا، متوسط الميدان البرازيلي، لفت الأنظار بقوة في الأيام الماضية بتدريبات الفريق استعداداً لمباراة يوفنتوس في إياب نصف نهائي الكأس.

وأضافت التقارير أن اللاعب أصبح مرشحاً لمقعد أساسي في المباراة المرتقبة، ليدخل من جديد في حسابات ستيفانو بيولي بعد أن كان على الهامش قبل توقف المسابقات.

رانجنيك يحدد طلباته

أوضح الصحفي "فابريزيو رومانو" أن رالف رانجنيك، المدير الفني القادم المتوقع لميلان، قد طلب من الإدارة التحرك لضم صامويلي ريتشي، متوسط ميدان إمبولي الشاب.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الألماني يراقب اللاعب الشاب شخصياً، ومعجب كثيراً بإمكانياته، ويدخل ضمن خطته بالاعتماد على الشباب في تعاقداته مع الروسونيري.

"توتوسبورت" أعدت ملفاً عن تعاقدات المدرب السابق للايبزيج، وتفضيله ضم لاعبين شباب بقيم لا تتعدى 20 مليون يورو، إذ يعمل على تطويرهم وإمكانية بيعهم مستقبلاً، ما يتماشى مع خطط النادي الحالية.

صراع مع إنتر على موهبة بنفيكا

أفاد "كالتشيو ميركاتو" بأن قطبي ميلانو في صراع لضم موهبة بنفيكا الشابة توماس أراوخو، بالإضافة للاعب سبورتنج إدواردو كواريزما.

كواريزما يحظى بإعجاب في إنجلترا أيضاً من عديد الأندية، بينما أراوخو الذي يشغل مركز قلب الدفاع هو لاعب يتناسب مع خطط الروسونيري للاعتماد على الشباب.