أخبار ميلان اليوم | رسالة إبراهيموفيتش الغامضة وانتقاد موعد الكأس

ما هو جديد الديافولو؟

رسالة غامضة من زلاتان إبراهيموفيتش على حسابه بموقع "تويتر" ورئيس النادي ينتقد موعد مبارة كأس إيطاليا ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 29 مايو 2020.

رسالة غامضة من إبراهيموفيتش تثير الجدل حول مستقبله

علّق زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، على فيديو دعائي لنادي هاماربي السويدي يعلن فيه استكمال النشاط الرياضي.

إبراهيموفيتش - الذي يمتلك 25% من أسهم النادي - كتب: "أراكم قريبًا" وهذه الرسالة أثارت الجدل، فلا أحد يعرف إن كان يقصد عودة كرة القدم في السويد أو انتقاله لفريق هاماربي.

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Vi ses på plan https://t.co/S3pOVqtmca — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 29, 2020

رئيس ميلان ينتقد موعد عودة كأس إيطاليا

انتقد باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان، موعد استئناف كأس إيطاليا ومواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي البطولة في الفترة بين 13 إلى 20 يونيو.

وقال سكاروني لوكالة ANSA: "لست معجبًا بموعد لعب مباراة الكأس، لأنّه من الصعب العودة بعد 3 أشهر دون كرة لخوض لقاء مصيري بهذا الشكل".

كيسي يعود إلى التدريبات

كشفت شبكة "سكاي" إيطاليا عودة فرانك كيسي لتدريبات ميلان بعد التأكد من تعافيه التام من فيروس كورونا.

كيسي خضع لفحصين طبيين وظهرت النتائج سلبية في المرتين ليصبح جاهزًا للعودة لممارسة حياته الطبيعية.

مظاهرة لعمال "سان سيرو" للمطالبة بحقوقهم

عبّر العمال في ملعب "سان سيرو" عن غضبهم بالتظاهر أمام الملعب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

المتظاهرون ارتدوا ملابس لاعبي التنس وهتفوا "نحن نعمل في المجال الرياضي، وليس لأجل الرياضة".

لا فترة تحضيرية للموسم الجديد من الدوري الإيطالي

كشف شبكة "سكاي" الإيطالية عدم وجود فترة تحضيرية للموسم المقبل من الدوري الإيطالي وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع حصول اللاعبين على 3 أسابيع فقط راحة بعد انتهاء الموسم الحالي وقبل انطلاق الموسم الجديد.