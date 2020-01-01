أخبار ميلان اليوم | رانجنيك يهاجم مالديني وإبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

حوار رالف رانجنيك عن مفاوضاته مع الفريق وأسباب فشلها ضمن أخبار ميلان اليوم، 20 أغسطس 2020.

رانجنيك يهاجم إبراهيموفيتش ومالديني

كشف رالف رانجنيك في حوار مطول مع "لاجازيتا" أن المفاوضات مع ميلان بدأت منذ أكتوبر الماضي، وأنه يتفهم قرار الإبقاء على ستيفانو بيولي بعد تحسن النتائج بعد التوقف.

المدرب الألماني شن هجوماً قوياً بحق باولو مالديني بعد تصريحات الأخير التي هاجمه فيها، إذ قال إنه يحترم تاريخه كلاعب ولكن لا يمكن قول المثل حوله بمركزه الإداري.

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وشدد رانجينك على رفضه التحدث عن ميلان أو أي طرف فيه طوال الفترة الماضية لأن المبدأ هو عدم الحديث عن ما يجهله، عكس ما فعله مالديني من وجهة نظره.

مدرب لايبزيج السابق أوضح أنه لم يكن يريد زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف فريقه أو سيمون كيير لأنه يريد الشباب وتلك أفكاره، وأنه لا يرى فائدة من الاعتماد على شخص في الثامنة والثلاثين.

وذكر رانجنيك أن إبرا كان محقاً عندما قال إنه لا يعرفه لأن الأمر بالمثل وهو أيضاَ لا يعرف السويدي شخصياً ولم يتعرف عليه بشكل مقرب.

ساعات حاسمة في المفاوضات مع إبراهيموفيتش

أكد "فابريزيو رومانو" أن المفاوضات بين ميلان وزلاتان إبراهيموفيتش في مراحل متقدمة بخصوص تمديد عقده واستمراره الموسم المقبل.

"كالتشيو ميركاتو" أشار إلى أن الاتفاق قد يحدث خلال الأيام الثلاثة المقبلة بخصوص الراتب والحوافز الإضافية التي تثير الأزمة بين الطرفين.

ميلينكوفيتش يريد ميلان

"توتوسبورت" ذكرت أن الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، يريد الانتقال إلى ميلان، ولكن العقبة تبقى في ناديه.

ويتمسك الفيولا وإدارته بالحصول على مبلغ 40 مليون يورو لبيع المدافع الشاب، ويرفض التفاوض مع ميلان حول المبلغ.

ريينا يقترب من فالنسيا

ذكرت "آس" أن بيبي ريينا يقترب من الانتقال إلى صفوف فالنسيا خلال الأيام المقبلة بعد انفتاح ميلان على الفرضية.

وقد يسمح الروسونيري للإسباني بالرحيل مجاناً، وسيعمل على إعادة أزمير بيجوفيتش من بورنموث مجدداً.