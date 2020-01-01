أخبار ميلان اليوم | التركي يضمن مكانه مع رانجنيك وصفقة تبادلية برتغالية

ما هو جديد الديافولو؟

الحديث عن تغيير جلد الفريق مع تولي رالف رانجنيك المسؤولية الفنية، وإمكانية عقد صفقة تبادلية مع بنفيكا ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 22 مايو 2020.

النجم التركي يضمن مكانه

أكدت "لاجازيتا" أن هاكان تشالهان أوجلو، متوسط ميدان ميلان، هو أحد القلائل الذين سيسعى المدير الفني الجديد رالف رانجنيك للحفاظ عليهم الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى إعجاب المدير الفني الألماني باللاعب التركي، ويراه عنصراً مهماً في تشكيلته للموسم القادم، وأمر بعدم بيعه أو عرضه في سوق الانتقالات.

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صفقة تبادلية محتملة مع بنفيكا

أفاد موقع "ميلان نيوز" أن الروسونيري عاد من جديد للاهتمام بلاعب خط وسط بنفيكا الشاب فلورنتينو، وسيعرض مبادلته بالبرازيلي لوكاس باكيتا الصيف المقبل.

التقرير تحدث عن عدم إعجاب النادي البرتغالي بالصيغة، ويريد أموالاً رغم متابعته لباكيتا، ولكنه يقدر لاعبه في حدود 45 مليون يورو، وهو السبب وراء رفضه عرض ميلان الشتوي لاستعارته لموسمين.

تقدم بخصوص الملعب الجديد

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر وميلان يشعران بتفاؤل بخصوص آخر المقترحات التي تخص خطتهما للملعب الجديد في ميلانو، ليكون بديلاً للحالي "سان سيرو".

وأفادت التقارير أن البلدية الخاصة بالمدينة تملك تفاؤلاً حذراً، ولكن كمبديء توافق على الخطة الموضوعة من قبل الناديين ومنفتحة على المزيد من المفاوضات بخصوصها.

رينا يتحدث عن اهتمام باريس سان جيرمان

أكد بيبي رينا، حارس الفريق المُعار إلى أستون فيلا، أنه لا صحة للحديث الذي دار عن انتقاله إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وذكر الإسباني في حديثه عبر "إنستجرام" أن بي إس جي يملك نافاس، ريكو، وأريولا، بالإضافة لارتباطه بعقد مع ميلان، وأشار إلى انفتاحه على فرضية التدريب مستقبلاً، خصوصاً مع اقتراب الاعتزال.

ميلان يعود من أجل توديبو

أوضح "توتو ميركاتو" أن ميلان عاد للاهتمام بقلب دفاع برشلونة جون كلير توديبو، والذي يلعب حالياً مع شالكه على سبيل الإعارة.

وذكر التقرير أن ميلان سيعيد المحاولة في الصيف لضم الفرنسي بعد المفاوضات بين الطرفين الشتاء الماضي، ولكن برشلونة يطلب 25 مليون يورو.