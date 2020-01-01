أخبار ميلان اليوم | حرب خاسرة مع يوفنتوس وتدعيمات قوية في الصيف

تعرف على أبرز أخبار ميلان اليوم 21 يونيو 2020.

تدعيمات قوية في سوق الانتقالات وحرب خاسرة مع يوفنتوس يتصدران أبرز أخبار ميلان اليوم 21 يونيو 2020.

إيفرتون ينضم لسباق كيسي

أكدت توتو سبورت أن إيفرتون انضم لسباق الراغبين في الحصول على خدمات فرانك كيسي لاعب وسط ميلان الصيف المقبل.

إيفرتون لن يكون النادي الوحيد المهتم باللاعب في الدوري الإنجليزي مع رغبة من وولفرهامبتون في التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري إلى جانب نابولي في إيطاليا.

المزيد من الفرق

قرار رحيل كيسي من عدمه سيكون في يد المدير الفني المنتظر لميلان رالف رانجنيك.

سباق ضم أوندر

حسب توتو ميركاتو، فإن إيه سي ميلان ينافس إيفرتون الآن للتعاقد مع جنكيز أوندر لاعب روما الإيطالي الصيف المقبل.

ميلان سيستغل وكيل اللاعب فالي رمضاني مع قربه من رالف رانجنيك المدير الفني المنتظر لميلان والذي قد ينقل لاعبين آخرين لميلان إلى جانب أوندر وهم أنتي ريبيتش ولوكا يوفيتش.

صفقة ميليك مهددة بالفشل

حسب توتو سبورت، فإن رغبة ميلان واضحة في الحصول على خدمات ميليك مهاجم نابولي الصيف المقبل وما زال يتابعه.

الأمر الذي قد يعقد الصفقة هو استبعاد فكرة وجود صفقة تبادلية بانتقال فرانك كيسي إلى نابولي رغم أن جاتوزو يراه البديل المناسب لآلان حال رحيله.

ميليك قد يكون أكثر رغبة في الانتقال ليوفنتوس مع رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رحيل 3 لاعبين

ميلان يفكر جدياً في التخلي عن 3 من لاعبيه، من أجل تمويل المزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي بعد توقف النشاط.

وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" فالأرجنتيني ماتيو موساشيو يتصدر هذه القائمة، ومعه ريكاردو رودريجيز ولوكاس باكيتا، حيث من المتوقع رحيلهم قبل بداية موسم 2020/2021.

حقيقة الصفقة التبادلية

بعض التقارير الإيطالية، أكدت أن ليفربول يريد التعاقد مع أليسيو رومانيولي مدافع ميلان، وقدم لاعب وسطه نابي كيتا في صفقة تبادلية لإغراء النادي الإيطالي.

"كالتشيو ميركاتو" وبعض المواقع الأخرى، جميعهم اتفقوا على عدم رغبة ميلان في الحصول على خدمات كيتا، كما أن رومانيولي سيبقى ولا توجد أي فرصة لرحيله.

صدمة لآرسنال ونيوكاسل

فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن صفوف الفريق، وهذه المرة بالدوري الإنجليزي، وبالتحديد لآرسنال ونيوكاسل يونايتد.

اللاعب تحدث لقناة ميلان الرسمية، مؤكداً أنه يعتبر النادي كمنزله، ولا يفكر في الرحيل بالوقت الحالي، رغم الأنباء حول تقدم آرسنال بعرض قيمته 27 مليون يورو لضمه.

رحيل كرونيتش

اهتمام كبير من تورينو بالتعاقد مع لاعب الوسط البوسني رادي كرونيتش، والذي انضم لميلان قادماً من نابولي لكن الإصابات أعاقت مسيرته بصورة كبيرة.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن ميلان سيطلب مبلغ 8 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات اللاعب في الصيف.

أنباء إيجابية

كريستوف جالتييه مدرب نادي ليل الفرنسي، أكد أن فيكتور أوسيمين نجم الفريق سيغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ما قاله مدرب ليل يعطي الفريق دفعة قوية جداً لمحاولة التعاقد مع اللاعب، ولكن المشكلة الأكبر تأتي في سعره الذي يصل إلى 60 مليون يورو.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت وجود منافسة قوية لميلان من الثلاثي الإنجليزي آرسنال و ليفربول وتشيلسي على ضم صاحب الـ21 سنة.

ميزانية لاستمرار رومانيولي

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد قيام ميلان برصد ميزانية من أجل التجديد مع مدافع الفريق أليسيو رومانيولي للحفاظ على خدماته.

تشيلسي يحاول التعاقد مع اللاعب، ولكن المدرب ستيفانو بيولي يعتبره من أهم العناصر المستقبلية للفريق، ومن المقرر الجلوس معه هذا الأسبوع للاتفاق على التجديد.

راتب رومانيولي الحالي يبلغ 3.5 مليون يورو سنوياً، ومن المتوقع زيادته بالعقد الجديد، في حالة موافقته على الاستمرار.