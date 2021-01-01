أخبار ميلان اليوم | تنافس مع ريال مدريد ورحيل ثنائي الفريق

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الموافق الـ 20 من يناير 2021.

الصراع مع ريال مدريد ورحيل ثنائي الفريق لبارما ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الموافق الـ 20 من يناير 2021.

تنافس مع ريال مدريد

حسب صحيفة دي تليجراف الهولندية، فإن ناديي إيه سي ميلان وريال مدريد مهتمين بضم المدافع ماركوس سينيسي لاعب فينورد.

المدافع الأرجنتيني شارك في 22 مباراة مع فينورد هذا الموسم في جميع المسابقات ويتطلع فينورد للحصول على 35 مليون يورو للتخلي عنه.

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تقارير صحفية هولندية كانت قد أشارت لسعي فينورد لتمديد عقد اللاعب حتى 2025 مع شرط جزائي 50 مليون يورو.

كونتي يستعد للانتقال لبارما

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن أندريا كونتي يخضع للفحص الطبي اليوم تمهيدًا للانضمام لصفوف بارما معارًا مع أحثية الشراء بنهاية الموسم وإلزاميته حال بقاء بارما في الدوري الممتاز مقابل 7 ملايين يورو.

اللاعب ودع زملائه أمس حسب سكاي سبورت استعدادًا للخروج من صفوف الروسونيري.

كونتي قد لا يرحل لبارما وحيدًا

حسب ميلان نيوز، فإن أندريا كونتي قد لا يكون الراحل الوحيد من ميلان لبارما مع احتمالية انتقال ماتيو موساكيو أيضًا.

الاتفاق بين الطرفين لم يتم والمفاوضات ما زالت مستمرة ومع قرب انتهاء تعاقد اللاعب في 2022 وعدم رضاه عن حالته مع الفريق فإن رحيله في الأيام القادمة من سوق الانتقالات لن يكون مفاجئًا.

صراع مع نابولي

أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن ناديي إيه سي ميلان ونابولي أظهرا اهتمامًا بضم ماتيا زاكايني صانع ألعاب هيلاس فيرونا الإيطالي.

ابن الـ25 عامًا سجل أربعة أهداف وصنع مثلها في 18 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

التقارير الصحفية أشارت لرغبة ميلان في وقت سابق للتعاقد مع اللاعب المقدر قيمته بـ20 مليون يورو وتركه معارًا لفيرونا حتى نهاية الموسم.

كالتشيو ميركاتو أضافت أن نابولي دخل الآن على خط المفاوضات مع اللاعب ولا يمانع استمراره مع فريقه حتى نهاية الموسم أيضًا مع تأكيدات وكيل أعمال اللاعب على رحيله في نهاية الموسم بحد أقصى.

ميلان يضغط لتجديد عقد هاكان ودوناروما

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن ضغط نادي ميلان من أجل التجديد لتعاقد الثنائي هاكان تشالهان أوغلو وجيانلويجي دوناروما.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن النادي متفائل بتجديد عقود الثنائي قريبًا.