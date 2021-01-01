أخبار ميلان اليوم | تفسيرات إبراهيموفيتش وعودة الأساسيين مع كروتوني

ما هو جديد الروسونيري؟

التحقيق مع زلاتان إبراهيموفيتش وتحضيرات مباراة كروتوني ضمن أخبار ميلان اليوم، 6 فبراير 2021.

بيولي يستعيد بن ناصر وتشالهان أوغلو

كشفت "لاجازيتا" أن ستيفانو بيولي سيدفع بالثنائي هاكان تشالهان أوغلو وإسماعيل بن ناصر في التشكيل الأساسي لمباراة كروتوني.

الثنائي غاب في الفترة الماضية بداعي الإصابة، ولكن استعادا العافية وجاهزان للمشاركة بشكل أساسي في لقاء الأحد.

إبراهيموفيتش ينفي تهمة العنصرية

أوضحت "لاجازيتا" تفاصيل التحقيق مع زلاتان إبراهيموفيتش بتهمة العنصرية في واقعة الاشتباك مع روميلو لوكاكو.

النجم السويدي أكد هو ومحاميه في التحقيق أنه لم يخرق القانون 28 المتعلق بالعنصرية وأن كلمة "فودو" تعود لواقعة مشهورة في الماضي تخص اللاعب البلجيكي.

بيولي: التدريب يعطيني مشاعر قوية ونفتقد الجمهور

تحدث ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، مع راديو 105 وأبدى سعادته بتدريب تلك المجموعة من اللاعبين، مشيراً إلى أن الروسونيري الفريق الأصغر عمراً في أوروبا.

بيولي أكد أن الفريق يفتقد وجود الجمهور في المدرجات، وكشف أنه يتابع كل الدوريات الأوروبية في محاولة للتعرف على ما يفعله بقية الزملاء.

لاعب النجم الأحمر: مواجهة ميلان جميلة

رحب فيليبو فالكو، لاعب النجم الأحمر الصربي خصم ميلان المقبل بالدوري الأوروبي، بالمواجهة بين الفريقين ووصفها بالجميلة.

اللاعب الإيطالي قال مع "توتوميركاتو" إن ميلان يظل من كبار أوروبا وإيطاليا، وأن فريقه سيواجه الأول في الترتيب وفريق مميز بعد التوقف.