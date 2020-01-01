أخبار ميلان اليوم | تعجيز دوناروما ورايولا والضغط على تشيلسي

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر.

متابعة لاعب سانت إيتيان والفوز على مونزا، بالإضافة لطلبات جيانلويجي دوناروما في عقده الجديد وضغط الفريق على تشيلسي من أجل باكايوكو ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر.

لاعب سانت إيتيان على رادار ميلان

يتابع نادي ميلان في الوقت الحالي اللاعب الجابوني دينيس بوانجا نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة.

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جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن قدرات اللاعب الفنية وسعره المنخفض الذي يصل لـ 10 مليون يورو هما السبب الأساسي في متابعة النادي له.

فوز ودي مبشر لميلان

حقق فريق ميلان الفوز مساء الأمس على نظيره مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بشكل ودي ضمن تحضيرات النادي للموسم الجديد.

المباراة شهدت تألق الشاب دانييل مالديني الذي سجل الهدف الثاني، كما شارك فيها الوافد الجديد براهيم دياز المعار من ريال مدريد.

رايولا يعجز ميلان في عقد دوناروما الجديد

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن طلبات مينو رايولا وكيل اللاعب جيانلويجي دوناروما في العقد الجديد له رفقة ميلان.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن الوكيل يطلب 10 مليون يورو في الموسم الواحد، بينما يسعى ميلان لتقديم عرض بقيمة ستة مليون فقط بالإضافة لبعض الحوافز.

ميلان يضغط على تشيلسي

يحاول نادي ميلان تخفيض المبلغ المالي الذي يطلبه نظيره تشيلسي في الوقت الحالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب تيموي باكايوكو.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي يطلب 33 مليون يورو، بينما يصر ميلان على دفع 30 مليونًا شاملة قيمة الإعارة.