أخبار ميلان اليوم| تسعة أيام فاصلة ومدافع في الطريق

ما هو جديد الروسونيري؟

الأسبوع الصعب الذي يدخله الفريق بالدوري وجديد الاستعدادات لسوق الانتقالات ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 3 يوليو 2020.

ميلان مهتم بمدافع سانت إتيان

ذكر الصحفي "نيكولو شيرا" أن ميلان ركز اهتمامه بمدافع سانت إتيان الشاب ويسلي فوفانا، والذي كان قريباً من لايبزيج في الماضي.

اللاعب يقدر ثمنه في حدود 25 مليون يورو، وشيرا أوضح أنه كان تحت أنظار كشافي ميلان في الأسابيع الماضية.

المزيد من الفرق

تخوف من إصابة كاستييخو

"توتوسبورت" ذكرت أن سامو كاستييخو سيخضع اليوم لفحوصات طبية لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرض لها أمام سبال.

وأشار التقرير إلى وجود احتمالية لانتهاء موسم اللاعب نهائياً في حال تبين أن الإصابة العضلية خطيرة.

تسعة أيام فاصلة في مشوار الموسم

جميع الصحف الإيطالية أجمعت أن الثلاث جولات المقبلة ستحدد بشكل كبير شكل الموسم الجاري لميلان، ومدى إمكانية مشاركته بالدوري الأوروبي.

ميلان يلعب أولاً مع لاتسيو، ثم يستضيف يوفنتوس، وبعدها يقابل نابولي، وذلك في غضون فقط تسعة أيام، مما يعد اختباراً صعباً لبيولي ولاعبيه.

لياو: أفضل مركز الجناح وإبرا مثل الأخ

تحدث رافائيل لياو، مهاجم ميلان، مع "سكاي" عن مركزه المفضل وقال إنه يحب مركز الجناح عن رأس الحربة الصريح لأنه يعطيه المساحات للركض.

البرتغالي أشار إلى رغبته في اللعب أساسياً وأن يصبح لاعباً مهماً في ميلان، وأشاد بزميله زلاتان إبراهيموفيتش ودوره الكبير في مساعدته.

تحدي مدريدي في ميلان

رحب تيو هيرنانديز، لاعب ميلان الحالي ريال مدريد ورالسابق، بزميله في الملكي أشرف حكيمي في إيطاليا بعد انتقاله لإنتر.

تيو نشر عبر تويتر صورتين له مع حكيمي مع الملكي وقال له: "هل أنت جاهز؟"، ليرد المغربي: "أنا جاهز للتحدي".