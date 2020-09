أخبار ميلان اليوم | ترقب وضع يوفيتش والاستقرار على المدافع المطلوب

ترقب وضع يوفيتش مع ريال مدريد وحسم ملف المدافع المنتظر ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 30 من سبتمبر 2020.

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة فريقه لمواجهة ريو آفي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

يستمر غياب السلطان زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق الأسبوع الماضي.

