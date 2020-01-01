أخبار ميلان اليوم | ترقب وضع يوفيتش والاستقرار على المدافع المطلوب

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 30 من سبتمبر 2020.

ترقب وضع يوفيتش مع ريال مدريد وحسم ملف المدافع المنتظر ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 30 من سبتمبر 2020.

قائمة مباراة ريو آفي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان قائمة فريقه لمواجهة ريو آفي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

يستمر غياب السلطان زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق الأسبوع الماضي.

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ترقب وضع يوفيتش

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تاكيهيرو تومياسو مطلوب في ميلان

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إيه سي ميلان بدأ مفاوضاته مع بولونيا للحصول على خدمات المدافع تاكيهيرو تومياسو قبل غلق سوق الانتقالات.

ويسلي فوفانا مدافع سانت إيتيان والذي سعى ميلان للتعاقد معه أصبح على بعد خطوة من الانتقال لليستر سيتي ومع عدم استطاعة الروسونيري دفع المبلغ المطلوب من فيورنتينا للتخلي عن نيكولا ميلينكوفيتش فإن تومياسو هو الاختيار الأول الآن.

باريس ينافس ميلان على باكايوكو

أكدت مصادر جول أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع لاعب وسط تشيلسي تيموي باكايوكو في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويهدف باريس إلى الحصول على اللاعب معارًا مع أحقية الشراء بينما يحاول تشيلسي البيع بشكل نهائي أو وضع بند إلزامية الشراء ولكنه سيقبل بالحصول على 3 ملايين مقابل الإعارة إذا توقفت الأمور.

يبدو باريس متفوقًا على ميلان الذي يحاول ضم اللاعب منذ بداية سوق الانتقالات دون الوصول لاتفاق مع تشيلسي بخصوص المبلغ المطلوب.

ينس هاوجي يوقع العقود

وقع ينس هاوجي عقود انضمامه لصفوف ميلان اليوم ليكون لاعبًا جديدًا مع الفريق في انتظار الإعلان الرسمي.

هاوجي سافر أمس إلا ميلانو ليخضع للفحص الطبي اليوم ثم يوقع العقود بعد أن ظهر لاعب بودو جليمت ظهر بشكل مميزًا أمام ميلان في الدوري الأوروبي ومع وجود أربعة عروض لضمه حسب وكيل أعماله إلا أن الروسونيري نجح في حسم الصفقة لصالحه بعدما تواجد وكيل اللاعب قبل يومين في ميلانو.

دالوت مطلوب في ميلان

حسب سكاي سبورت، فإن إيه سي ميلان سيسعى لضم ديوجو دالوت الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ميلان سيعرض الإعارة مع أحقية الشراء على مانشستر يونايتد الذي يرغب في الحصول على قدر من المال خلال الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي دفعه من قبل للتعاقد مع اللاعب.

الاتفاق مع ليون لضم باكيتا

أكدت مصادر جول أن البرازيلي لوكاس باكيتا في طريقه للانضمام لليون الفرنسي من إيه سي ميلان بعد اتفاق الطرفين.

التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى احتمالية انتقال اللاعب معارًا مع أحقية الشراء ولكن سكاي سبورت أكدت أن الانتقال سيتم بشكل نهائي.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة مع التفاصيل بخصوص الإعارة أو البيع.

أنييلي في ميلان

تواجد رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في ميلان الإثنين الماضي مما أثار الشكوك حول صفقات محتملة بين يوفنتوس وقطبي ميلان مع طرح أسماء دوجلاس كوستا ودانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي.

موقع "ميلان نيوز" كشف أن سبب تواجد أنييلي في ميلان هو أمور متعلقة بالدوري الإيطالي والنقاش بين الأندية الكبرى حول عوائد البث وكيفية الاستثمار في المستقبل.