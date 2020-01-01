أخبار ميلان اليوم | تحصين بن ناصر من الإغراءات وغياب نجم الفريق عن مواجهة نابولي

ما هو جديد الروسونيري؟

تحصين بن ناصر من إغراءات ريال مدريد ومانشستر سيتي وغياب لياو عن مواجهة نابولي ضمن أخبار ميلان اليوم 19 نوفمبر 2020.

بنفيكا يحدد سعر بيع لاعبه لثلاثي إيطاليا

أكدت صحيفة ريكورد البرتغالية أن ناديبنفيكا البرتغالي حدد 25 مليون يورو كمقابل لبيع لاعبه يوليان فايجل في ظل اهتمام من يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان بالتعاقد مع اللاعب.

اللاعب الذي انتقل للفريق البرتغالي يناير الماضي بعقد حتى نهاية موسم 2025/2024 وراتب 2 مليون يورو قد يرحل عن الفريق الصيف الماضي ولكن بنفيكا لن يتخلى عن السعر المُحدد.

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ميلان مهتم بخليفة شيفتشينكو

حسب "TF" في إسبانيا، فإن إيه سي ميلان مهتم بضم مهاجم دينامو كيف فلاديسلاف سوبرياها والمقدر قيمته بـ15 مليون يورو.

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ابن الـ20 عامًا والمقلب بخليفة شيفتشينكو لديه عقد مع النادي حتى 2025 ويسعى النادي الإيطالي لتقليص المبلغ المطلوب لضمه مقابل بقاءه كعام على سبيل الإعارة.

قطع الطريق على ريال مدريد

حسب توتو سبورت، فإن إدارة إيه سي ميلان بدأت خطواتها للإبقاء على الجزائري إسماعيل بن ناصر في صفوف الفريق.

ويهتم ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده في 2024 ولديه شرط جزائي بفيمة 50 مليون يورو سيتم تفعيله في صيف 2021.

إدارة ميلان تسعر لمنج اللاعب عقدًا جديدًا بزيادة في الراتب وفي الشرط الجزائي كذلك لقطع الطريق أمام الفرق التي تحاول التعاقد معه.

لياو يغيب عن مواجهة نابولي

حسب سكاي سبورت، فإن رفائيل لياو لاعب إيه سي ميلان سيغيب عن مواجهة الفريق أمام نابولي الأسبوع المقبل بسبب الإصابة.

اللاعب تعرض للإصابة أثناء مباراة منتخب البرتغال تحت 21 عامًا أمام هولندا وسيخضع للفحص اليوم لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي ستمنعه من التواجد أمام نابولي على الأقل.

عودة التنافس على ضم كاباك

أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن اهتمام إيه سي ميلان بضم أوزاك كاباك مدافع شالكه الألماني تصاعد بعد تخفيض السعر المطلوب للاعب من 35 إلى 25 مليون يورو.

السعر ما زال كبيرًا بالنسبة لإدارة ميلان التي تحاول تخفيض المبلغ المطلوب مع منافسة من ليفربول الذي سيسعى لترميم دفاعه بعد الإصابات التي ضربت الفريق.

بونيرا مدربًا لميلان

حسب موقع ميلان نيوز فإن بونيرا لاعب الفريق السابق سيكون مدرب الروسونيري أمام نابولي في الدوري.

وكان سيتفانو بيولي مدرب الفريق ومساعده قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا ليتولى بونيرا المهمة بشكل مؤثت بعد أن حصل على رخصة التدريب في سبتمبر الماضي.