أخبار ميلان اليوم | بيولي يفسد خطط الفريق ومالديني يقلق الجماهير

ما هو جديد الروسونيري؟

ستيفانو بيولي يفسد خطط الفريق وتصريحات مثيرة للقلق من مالديني ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 8 يوليو 2020.

بيولي يفسد خطط ميلان في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أنّ المستوى الذي يقدمه ميلان في الفترة الأخيرة عقّد الأمور على إدارة الروسونيري التي تخطط للتعاقد مع رالف رانجنيك.

وذكرت الصحف الإيطالية أنّ ميلان أصبح في حيرة من أمره بعد تألق الفريق والفوز على لاتسيو ثم يوفنتوس.

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ميلان يقترب من حسم أول صفقات الموسم المقبل

يحاول نادي ميلان حسم صفقة دومينيك سوبوسلاي من سالزبوج النمساوي ودفع 25 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وبحسب "سبورت إيطاليا" فإن الصفقة باتت أقرب من أي وقت مضى.

حسم مصير ريبيتش وسيلفا

كشف موقع أخبار ميلان أنّ فرانكفورت أنهى اتفاقه مع ميلان بشأن التعاقد مع أندريه سيلفا مقابل بقاء أنتي ريبيتش مع الروسونيري.

وأشارت إلى أنّ المستوى الجيد الذي ظهر به كل لاعب مع فريقه دفع الناديين للاحتفاظ بهما.

مالديني يثير قلق جمهور ميلان

شكك باولو مالديني، أسطورة ميلان، في إمكانية استمراره مع الروسونيري مع انتهاء الموسم الجاري.

وقال في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما الذي سيحدث لي في الموسم المقبل، كل هدفي إنهاء الموسم الحالي بأفضل شكل ممكن".

إبراهيموفيتش يعادل سجل إنزاجي

بعد تسجيل زلاتان إبراهيموفيتش هدفًا امام يوفنتوس أصبح أقدم لاعب يحرز أهدافًا لنادي ميلان بالتساوي مع فيليبو إنزاجي.

وأحرز السويدي الهدف وهو بعمر 38 عامًا و9 أشهر و4 أيام وهو نفس عمر إنزاجي حينما أحرز آخر أهدافه بقميص ميلان.