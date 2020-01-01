أخبار ميلان اليوم | بن ناصر المُعلم واقتراب المدافع

ما هو جديد الروسونيري؟

تصريحات إسماعيل بن ناصر والاقتراب من ضم قلب دفاع ضمن أخبار ميلان اليوم، 21 نوفمبر 2020.

ميلان يسرع مفاوضاته لضم لوفاتو

ذكر "فابريزيو رومانو" أن ميلان كثف من مفاوضاته في الأيام الماضية من أجل ضم مدافع فيرونا ماتيو لوفاتو.

اللاعب الشاب يحظى باهتمام عديد الأندية وليس فقط الروسونيري، وتقدر قيمته في حدود 15 مليون يورو، مما دفع إدارة الفريق للتحرك بشكل أكبر لتأمين الصفقة.

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توفان منفتح على الانضمام لميلان

أفاد "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان تحصل على موافقة جناح مارسيليا الدولي فلوريان توفان من أجل الانضمام إلى صفوفه.

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اللاعب الفرنسي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم ويحظى بإعجاب الإدارة وخصوصاً فريدريك ماسارا.

التقرير ذكر أيضاً أن ميلان عرض راتباً قيمته ثلاثة ملايين يورو، بينما يطلب توفان خمسة ملايين بالموسم.

بن ناصر: أعلم هيرنانديز الفرنسية

كشف إسماعيل بن ناصر، نجم الفريق، في احتفالية "Roc Nation" أنه يعلم زميله الفرنسي تيو هيرنانديز اللغة الفرنسية.

هيرنانديز المولود في مارسيليا عاش معظم حياته في إسبانيا، وإن كان يحمل الجنسية الفرنسية.

وقال بن ناصر: "نتحدث جميع اللغات في غرف الملابس، ولكن الإيطالية تغلب على الجميع، أتحدث الفرنسية وكذلك الإسبانية".

كاستييخو يقترب من الرحيل

أوضح موقع "تودو فيكاخيس" الإسباني أن إشبيلية يتفاوض حالياً من أجل ضم سامو كاستييخو من صفوف ميلان.

اللاعب الإسباني خرج من حسابات الروسونيري للتشكيل الأساسي، ويدور الحديث حول بيعه مقابل 12 مليون يورو.

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تقارير .. جاتوزو حاول خطف كيسييه

كشف "كالتشيو ميركاتو" عن محاولة مدرب نابولي جينارو جاتوزو خطف لاعبه السابق في ميلان فرانك كيسييه.

الإيفواري كان يلعب دوراً كبيراً مع جاتوزو في وقته مع ميلان، ولذا أراد أيضاً ضمه لصفوف نابولي بعد توليه تدريبه، بحسب التقرير.